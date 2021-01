BOYER, Yvan Michel



À Beauharnois, le 19 janvier 2021 à l'âge de 82 ans, est décédé M. Yvan Michel Boyer, ami bien-aimé de Nicole Doré et de son fils Sylvain Doré.Il laisse dans le deuil ses fils: Alain et Francis, ses petits-enfants, de même qu'autres parents et amis.Selon ses dernières volontés et dû aux circonstances actuelles concernant la pandémie, aucune cérémonie funéraire n'aura lieu.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS, 450-225-2200