CHARBONNEAU, Danielle



À Montréal, le 13 janvier 2021, à l'âge de 62 ans, est décédée Mme Danielle Charbonneau, fille de feu Roger Charbonneau et de feu Denise Brosseau Charbonneau et soeur de feu Roger Charbonneau.Elle laisse dans le deuil sa soeur Diane (Serge), son frère Ronald (Ginette), ses nièces Amélie (Maxime), Mélissa, Andréanne (Frédéric), Éliane (Louis), Mylène (Olivier) et Manon (Sylvain) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Dû à la situation actuelle, la famille célèbrera les funérailles à une date ultérieure.