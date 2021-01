BRUNELLE, Louise



À Montréal, le 19 janvier 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée Louise Brunelle, épouse de feu Jean-Paul St-André.Précédée de son fils Richard, elle laisse dans le deuil son fils Jean-Claude St-André, ses petits-enfants Hugo et Laurence, autres parents et ami(e)s.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée et il n'y aura aucune cérémonie religieuse.Toutes marques de sympathie ou bien messages de condoléances seront acheminés par courriel à :www.salonfunerairelfc.com