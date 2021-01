LALIBERTÉ, Gaston

Je suis né le 20 septembre 1929 à Québec et je suis parti le 14 janvier 2021 de St-Bruno-de-Montarville pour cette destination ultime dont j’ai souvent entendu parler. Désolé, je ne pourrai pas vous envoyer de carte postale et je n’aurai pas accès à internet, mais je trouverai sûrement une façon de me connecter à un autre réseau pour garder contact.J’ai marié la femme de ma vie, Blandine Guay, en 1956, et nous avons eu deux fils, Guy et Jean, dont je suis très fier. Je suis aussi un grand-papa comblé, un frère entouré de soeurs espiègles et aimantes, un beau-père et un beau-frère choyé, un oncle passionné de pêche qui joue des airs joyeux à l’accordéon, un ami loyal qui aime recevoir...J’ai travaillé plusieurs années chez Alcan à Montréal, et j’ai profité de ma retraite pour voyager, vivre des moments heureux avec ma famille, dorloter ma femme et célébrer la vie à chaque instant.Je sais que ma famille va organiser en mon honneur une célébration comme je les aime, mais je n’ai pas de date à vous transmettre parce qu’on attend que la situation sanitaire nous permette d’inviter beaucoup plus de gens... On vous reviendra donc en temps et lieu avec les détails.En attendant, on m’a souhaité un bon voyage; et moi je vous souhaite une bonne vie… profitez de chaque seconde!*Vos hommages peuvent s’exprimer par un don à la mémoire du défunt à la Fondation Institut gériatrique de Montréal, 4565 Chemin Queen Mary, Montréal, Qc, H3W 1W5, 514-340- 3546./fondationigm/DIM/