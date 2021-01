LOSIER, Gemma



C'est avec un immense chagrin que Jacques Gravel, son fils Olivier et sa belle-fille Kim vous font part du décès de leur bien-aimée Gemma Losier, survenu le 19 janvier 2021 à l'âge de 56 ans. Elle était la fille des regrettés Lucien et Rita Losier qui l'ont certainement accueillie au paradis.Une épouse, une mère, une soeur aimante nous a quittés. Tout au long de sa vie, Gemma a marqué tous ceux qui l'ont côtoyée par son rire, sa joie de vivre et sa générosité. Nous avons eu la chance de marcher sur la route de cette femme exceptionnelle qui nous a aimés et que nous avons aimée…Outre son époux, son fils et sa belle-fille, elle laisse dans le deuil ses nombreux frères et soeurs, neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille tient à remercier tout le personnel des équipes médicales qui lui ont prodigué leurs soins tout au long de son combat contre le cancer.