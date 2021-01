Bélec, Père Lucien c.s.sp.



- RIP -Le 9 janvier 2021, le Père Lucien Bélec, spiritain, âgé de 99 ans et 9 mois, est décédé à l'Hôpital Royal Victoria, boul. Décarie, de Montréal. Il était le fils de feu Johnny Bélec et de feu dame Annie Comeau de St-Lucien, Qc (Nicolet).Après ses études primaires et classiques, le Père Bélec fait son noviciat dans La Congrégation du Saint-Esprit au Collège Saint-Alexandre à Gatineau. Il y fait sa profession religieuse le 15 août 1940. Suivront ses études théologiques au Séminaire St-Paul à Ottawa et au Grand Séminaire de Montréal. Le Père Bélec sera ordonné prêtre à Montréal le 2 février 1946. De 1946 à 1948, il poursuivra des études en Droit Canon à l'Université grégorienne à Rome.Le Père Lucien Bélec a vécu son ministère spiritain une quinzaine d'années comme missionnaire au Nigéria 1953-1967. Il a été retenu, par la suite, au Québec par des problèmes de santé. Il a fait du ministère paroissial ainsi que du ministère auprès de religieuses. Il a aussi mis sa compétence au service de sa communauté comme Procureur provincial, Supérieur et Économe de communauté. Comme canoniste, il a servi au tribunal ecclésiastique de l'Archevêché de Montréal (1969-1980) en remplissant successivement les trois fonctions d'avocat, de défenseur du lien et de vicaire judiciaire adjoint. De 1986 à 2015, il sera tantôt aumônier adjoint et aumônier à l'Hôpital Louis-Hyppolyte-Lafontaine de Montréal.Le défunt laisse dans le deuil ses confrères spiritains ainsi que des neveux, des nièces et des amis. L'ont précédé dans la maison du Père ses trois frères : Henri, Hormidas et Paul-Émile ainsi que ses six soeurs : Sr Laurette, Sr Blanche, Sr Yvonne, Émilia, Juliette et Cécile.La messe des funérailles sera célébrée à 11h le samedi 30 janvier 2021 en l'église de La Nativité de la Sainte-Vierge, à La Prairie (155 Chemin de Saint-Jean, La Prairie, QC, J5R 2J9). Étant donné les mesures sanitaires en cours, les funérailles célébrées à l'église sont limitées à 25 personnes. L'église sera ouverte une heure avant la célébration pour permettre aux personnes de se recueillir en présence de l'urne du défunt. Les cendres du P. Lucien Bélec seront inhumées à une date ultérieure dans le cimetière de la communauté à Gatineau.Les services funérairesont été confiés à la: