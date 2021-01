GUILBERT, Bruno



29 août 1941 - 15 janvier 2021Décédé le 15 janvier 2021, il laisse dans le deuil ses trois trésors, Josée, Judith (Ivan) et Murielle Collette, sa conjointe ainsi que son unique petit-fils William; plusieurs belles-soeurs et beaux-frères Céline (feu Alain), Jocelyne (feu Laval), Normand, Linda (Richard), Marie-Andrée, Richard, Louis-Raymond (France), plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines; et Vivianne, la mère de ses filles.En raison de la pandémie et des consignes de la Santé publique, l'exposition et la cérémonie se limitent à un maximum de 25 personnes.La famille recevra les condoléances le samedi 30 janvier 2021 de 13h à 15h30 au complexe funéraire.Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 15h30 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Parkinson Québec - MTL/Laval serait apprécié en la mémoire de Bruno Guilbert.