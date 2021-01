TRUDEAU OSTIGUY, Huguette



À St-Jean-sur-Richelieu, le 14 janvier 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Huguette Trudeau, épouse de M. Raymond Ostiguy.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Christiane, Gaétan, Raynald (France), Mireille (Daniel) et Marielle (Luc), ses petits-enfants: feu Nicolas, Marie-Ève, Cynthia, Cassandra, Sonu, Jonathan, David, Caroline, Isabelle et Sarah, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une cérémonie aura lieu le samedi 12 juin 2021 selon les directives de la Direction de la Santé publique, au Complexe Desnoyers de Chambly. Veuillez vous référer au site web suivant pour plus de détails:avis-de-deces/trudeau-ostiguy-huguette/Des dons à la Société Alzheimer du Haut-Richelieu seraient appréciés.