PROULX, Jean



D'Oka, le 17 janvier 2021, à l'âge de 87 ans est décédé M. Jean Proulx, époux de Mme Michelle Charest.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Guy (Louise), Anne-Marie (Claude), Jean-Pierre (Guylaine) et Martine, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère Louis (Andrée), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires auront lieu à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.Il fut confié au complexe funéraire :