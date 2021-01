BOULANGER, Carmen



26 janvier 1923 - 14 janvier 2021C'est avec grande tristesse que nous désirons vous informer du décès de Mme Carmen Boulanger Messier survenu à Laval le 14 janvier 2021.Elle laisse dans le deuil sa petite-fille Nancy (Jean Chauvette), son petit-fils Michael (Katherine Locas-Desjardins) et ses arrière-petits-fils ainsi que ses neveux et nièces et ses amis.C'était une femme forte de caractère. Elle aimait raconter des histoires. Elle aidait tout le monde. Une femme avec un très grand coeur. Une femme inoubliable.La famille remercie le personnel du CHSLD Idola St-Jean dévoué et attentif à prodiguer les meilleurs soins pour son bien-être.En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.