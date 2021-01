POTVIN, André



À Montréal, le 15 janvier 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé André Potvin, ingénieur professionnel, époux de feu Marie-Jeanne Primeau.Il laisse dans le deuil son fils Jean Potvin (Micheline Beauvais), et ses proches Philip Gregory (Lorise Lebel), Élaine Gregory, William et Alexander ainsi que plusieurs parents et amis.Une messe sera célébrée mardi le 26 janvier 2021 à 10h à la chapelle du :4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL,QC, H3V 1E7 514-342-8000Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de l'Alzheimer.