DESROSIERS, Gilbert



À Laval, le 26 décembre 2020, est décédé à l'âge de 57 ans, Monsieur Gilbert Desrosiers.Il laisse dans le deuil sa conjointe Hélène Pilote et sa fille Léa, son frère Martin (Nicole), sa soeur Anne-Marie (Guido), sa belle-soeur Isabelle (Jasmin), ses beaux-frères Serge et Patrick (Isabelle), ses neveux et nièces Eloïse, Guillaume, Catherine, Gabrielle, Simone, Virginie, Félix, Isaac, Rémi, Jakob, Julien, Frédérique et William, de même que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon à une date indéterminée qui vous sera transmise ultérieurement.Un don en sa mémoire à la Fondation québécoise du cancer ou à la Fondation Société de soins palliatifs à domicile serait apprécié./weblink/weblink.aspx?name=fdmb&id=2.