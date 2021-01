PELLERIN, Jean-Paul



Le 3 janvier 2021, à l'âge de 72 ans, est décédé Jean-Paul Pellerin. Il était le fils de feu Charles Pellerin et de feu Laurette Leblanc.Il laisse dans le deuil sa conjointe Carole Poirier, ses enfants Sylvain (Régine) et Patrick (Annie), ses petits-enfants Gabriel (Carolane), Alexandre (Camille), Aurélie, Zoé et Amélya, son arrière-petite-fille Thalie, ainsi que son frère Yvon (Nicole).En raison du contexte actuel de la pandémie, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, un don en sa mémoire à l'Institut de Cardiologie de Montréal serait apprécié.