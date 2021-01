RIVEST, Laurent



Au Centre Hospitalier Hôtel-Dieu de St-Jérôme, le 17 janvier 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Laurent Rivest, époux de feu Diane Corbeil, demeurant à St-Lin-Laurentides.Le défunt laisse dans le deuil ses enfants: Yanick Rivest (Julie Ouellette), Olivier Rivest (Valérie Monette), ses petits-enfants: Logan, Hugo et Léanie, ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Jean-Luc Rivest (Janice Flowers), feu Lisette Rivest (Germain Tremblay), Evelyne Rivest (Gaétane Fournier), Marie-Claude Rivest (Alain Cousin), Mariette Corbeil (feu Roland Tourangeau), Réjeanne Corbeil (feu Jean-Guy Racine), Denise Corbeil (feu Laurent Lapalme), André Corbeil (Nancy Murray), Charles Corbeil (Lucie Léveillée), Jean-Pierre Corbeil (feu Manon St-Germain), Normand Corbeil (Diane Nadon), Mario Corbeil (Gabrielle Boucher), feu Marcel Corbeil (Monique Leroux), ses neveux et nièces, autres parents et amis.Selon la volonté du défunt il n'y aura pas d'exposition ni de cérémonie.Les cendres de M. Laurent Rivest seront inhumées au cimetière de St-Lin-Laurentides à une date ultérieure.RÉSIDENCE FUNÉRAIREANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com