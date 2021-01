CARRIÈRE, Claire



Au CHSLD St-Lambert-sur-le-Golf, le 15 janvier 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Claire Carrière, fille de feu Lucien Carrière et de feu Yvonne Sénéchal.Elle laisse dans le deuil sa soeur Pauline (feu Henri Boulais), feu Suzanne, son neveu Denis Boulais (Cãm Tu Pham), ses nièces Michèle Boulais et Nicole Boulais (Michael Mc Bain), sa petite-nièce Muriel, ses petits-neveux Vincent et Thomas ainsi que plusieurs parents et amis.La famille remercie le personnel du CHSLD dévoué et attentif à prodiguer les meilleurs soins pour son bien-être.En raison de la situation, la famille lui rendra hommage en toute intimité.