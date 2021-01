Carnet de voyage du CH

Le Canadien va compléter un éreintant périple de six matchs à l’étranger en affrontant pour la troisième fois de suite les Canucks à Vancouver ce soir. Bénédiction pour les amateurs, la rencontre débute à 19 h.

Montréal, qui a amassé 8 points sur une possibilité de 10, n’a pas perdu en temps régulier et affiche le meilleur bilan offensif du circuit grâce à 24 buts marqués. Tyler Toffoli et Jeff Petry ont sept points, au sommet des marqueurs de la ligue avant les duels d’hier, et l’avantage numérique n’a plus rien à voir avec celle qui impliquait Jordan Weal il y a quelques mois à peine.

Mais... s’il n’y avait jamais de mais... le sport national des Québécois, qui consiste à parler de hockey, n’existerait pas. Alors, MAIS... Le CH est indiscipliné et ça a coûté la victoire face aux Canucks mercredi soir. Je suggère que le Tricolore n’est pas tant indiscipliné que victime du camp d’entraînement des officiels de la LNH, qui reprennent péniblement leur rythme de saison. Je suggère aussi qu’au moins 75 % des pénalités décernées jusqu’ici contre le CH ne l’auraient pas été s’il s’était agi d’un match de séries éliminatoires.

Shea Weber joue du Sher-Wood. En saison, avec un arbitre courageux, il peut aller s’asseoir deux minutes au cachot. En séries, jamais. Jesperi Kotkaniemi est violenté à deux reprises sur une même séquence sans que l’arbitre n’appelle d’infraction. Il lui dit sa façon de penser et il est puni. En séries, jamais. Autrement dit, le club gagne malgré le zèle des officiels, c’est une autre excellente nouvelle en vue de la vraie saison en mai.

Julien reste calme

Faudrait toutefois m’expliquer comment le même duo d’arbitres en chef a pu le même soir être en mode rodage envers le CH et en mode séries envers les Canucks ? Chose certaine, si on voulait tester le seuil de tolérance de Claude Julien, qui a habitude de lever les baguettes rapidement envers les arbitres, mettons que le coach est jusqu’ici d’un calme olympien.

Marc Bergevin a certainement de très bonnes nuits de sommeil. Josh Anderson en a scoré deux à Toronto en partant, son troisième est venu quatre matchs plus tard à Vancouver, ce qui est très acceptable. Surtout qu’entre temps, le trio de Phillip Danault a pris charge de l’apport offensif pendant deux matchs, et celui de KK et Tyler Toffoli a décidé de ne pas être en reste. Déjà cinq buts pour Toffoli. Joel Armia, lorsque dans son match A, a l’air d’un attaquant de puissance d’un bon premier trio de la LNH. Quand ce n’est pas le cas, on se demande s’il ne faut pas le sortir de l’alignement au profit de Corey Perry. Une commotion a réglé temporairement la question, mais pas avant que Armia ne sorte des blocs avec un match de quatre points.

Ambitions légitimes

Au fait, dites-moi, combien de joueurs de la LNH peuvent se targuer d’être dans leur match A tous les soirs ? Même Danault connaît occasionnellement un mauvais match. Jeudi, il a oublié la palette de Bo Horvat dans la zone payante en désavantage numérique et ça a coûté un but au CH. Verdict intransigeant du coach Julien désormais en moyens : à peine 10 minutes de temps de jeu au final pour le guerrier pourtant fier et dédié.

Cette équipe a des ambitions et on constate jusqu’ici qu’elles sont légitimes. Le fun va être pogné partout à Montréal pour la rentrée du CH jeudi contre Calgary. Ah non ! C’est vrai...

Coup de cœur

Photo d'archives, AFP

Nick Suzuki. Un contre un pour les services de Max Pacioretty, ce ne serait pas gênant de parler d’un vol de la part de Marc Bergevin. Il n’est pas le plus rapide, il est robuste comme un maringouin, son tir trouve des similitudes avec une rapide de Denis Boucher, MAIS... il a une intelligence nettement supérieure. Quel joueur électrisant !

Coup de gueule

L’arbitrage. Les officiels n’ont eu aucun match préparatoire, c’est vrai. Mais à Vancouver mercredi, comment les deux mêmes gars ont pu arbitrer le CH comme s’ils étrennaient le nouveau livre de règlements en début de saison et les Canucks comme s’ils disputaient un match des séries éliminatoires ? Six pénalités mineures contre une,

vraiment ?

Un p’tit 2 sur...

Photo AFP

Alexander Romanov placé aux côtés de Shea Weber bientôt. Outre permettre de réunir la meilleure paire de l’an dernier, soit Chiarrot et Petry, ça va moins exposer Weber et Edmundson aux rapides attaquants adverses, particulièrement lors des matchs à l’étranger. Romanov joue contre des hommes depuis deux ans, ne l’oubliez pas avant de dire : « faut pas le brûler ! »