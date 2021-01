LAFRANCE, Cécile



Au CISSSME Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, le 18 janvier 2021, est décédée Madame Cécile Lafrance à l'âge de 86 ans. Elle était l'épouse en premières noces de feu Roger Forget et en secondes noces de feu Gérard Lemonde.La défunte laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Pierre (Danielle Major), feu Claire (Guy Bachand), Michel (Diane Blass), Danielle (Serge Morin), Francine (Raymond Martel), Serges (Mireille Bartocetti), Christine (Luc Phaneuf) et Martin (Fanny Breault), plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants.Lui survivent également : une soeur Madeleine Lafrance, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille désire remercier Monsieur Yves Samson et l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.Compte tenu des directives du Ministère de la Santé, les règles de rassemblements seront en vigueur.Les enfants et leur conjoint ainsi que les petits-enfants invités seront acceptés au Mausolée. La diffusion de la célébration aura lieu le lundi 25 janvier à 15 h.1325, RUE GIROUARD EST, ST-HYACINTHEwww.ubaldlalime.com