Voici comment fabriquer sa patinoire dans sa cour

L’hiver est encore jeune, et, même si les chutes de neige se font plutôt rares depuis le début de la saison froide, il est encore temps de construire la patinoire de vos rêves dans votre cour pour toute la famille. Le Journal vous propose un guide complet pour y parvenir en sept étapes faciles, avec quelques conseils au passage. Allez, au travail !

QUELQUES CONSEILS

GRANDEUR IDÉALE

8 pi x 16 pi pour initier les enfants au patinage

pour initier les enfants au patinage 16 pi x 40 pi pour jouer au hockey

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Bois, polyéthylène, vis, pattes de support

OUTILS

Marteau, perceuse, scie, équerre, ruban à mesurer, serre-joints

BUDGET

Environ 1000 $

L’EMPLACEMENT

On cherche un endroit ombragé (au soleil, la glace se ramollit et fond plus rapidement) et situé à proximité de la sortie d’eau. Si l’on prévoit patiner le soir, on pense aussi à choisir un coin éclairé. La cour arrière ou le côté de la propriété sont généralement de bons choix.

LA SURFACE

Notre option est le gazon, avec l’utilisation d’un polyéthylène. Celui-ci ne devrait pas être endommagé s’il est retiré tôt au printemps.

► Idéalement, le chantier s’amorce au début de novembre

7 étapes faciles

1. NIVELER LE TERRAIN

Photo courtoisie

A. Il faut installer la patinoire sur une surface relativement plane, mais il est possible de la faire avec un terrain ayant un dénivelé.

B. Après les premières bordées de neige, il faut enlever la neige de la zone à glacer.

C. Rendre cette zone la plus lisse possible.

2. INSTALLER LES BANDES

Photo courtoisie

A. Prévoir des bandes d’au moins 60 cm de haut pour protéger la surface glacée des rayons du soleil. Une bande de neige n’est pas conseillée. Pour le hockey, mieux vaut prévoir une bande en bois.

Photo courtoisie

B. Avant d’assembler vos bandes ou durant l’été en vue de la prochaine saison, allez-y d’un petit coup de peinture sur les bandes pour permettre de les garder en bon état.

Photo courtoise

C. Pour former notre bassin d’eau (minipiscine), l’installation des bandes retenues par des supports de bande sera nécessaire.

3. INSTALLER LE POLYÉTHYLÈNE (TOILE)

Photo courtoisie

A. Le polyéthylène transparent ou blanc protège le gazon du gel et du dégel de la glace en créant un bassin étanche pour accueillir l’eau. Il doit être suffisamment grand pour couvrir toute la surface et la hauteur des bandes. On évite du même coup que l’eau ne s’écoule dans le gazon chaque fois qu’il y a un léger dégel ou un redoux plus sévère.

B. Avant de mettre notre polyéthylène, on attend que la terre soit gelée et que le mercure se situe entre –10 °C et -15 °C pendant trois nuits consécutives (généralement entre la fin de décembre et le début de janvier, selon les régions).

C. Pour éviter que notre polyéthylène ne gonfle et ne s’envole, on l’installe par une belle soirée sans vent.

D. On étend le polyéthylène sur la surface lisse dépourvue de débris.

E. Une fois le polyéthylène installé, il ne faut pas marcher dessus.

4. FAIRE LA GLACE

A. On connecte le tuyau d’arrosage et on laisse l’eau s’accumuler sur le polyéthylène pour avoir une mince couche d’eau (1/4 pouce).

B. Pendant que l’eau s’accumule sur le polyéthylène, on positionne le mieux possible la toile en place et on la fixe temporairement sur le dessus des bandes de la patinoire à l’aide de plusieurs pinces amovibles.

C. Pour continuer l’inondation initiale, on peut procéder de deux manières :

Soit on inonde la patinoire d’un seul coup, jusqu’à ce que l’eau atteigne 4 pouces ; la glace peut mettre jusqu’à 3 ou 4 jours à prendre solidement. Assurez-vous que personne (enfants, animaux) ne puisse accéder à la surface avant qu’elle ne soit parfaitement gelée.

jusqu’à ce que l’eau atteigne 4 pouces ; la glace peut mettre jusqu’à 3 ou 4 jours à prendre solidement. Assurez-vous que personne (enfants, animaux) ne puisse accéder à la surface avant qu’elle ne soit parfaitement gelée. Soit on arrose un pouce à la fois, en laissant la glace se solidifier entre les arrosages ; la glace prend alors plus rapidement, mais il y a plus d’interventions à faire puisqu’on doit réinstaller le boyau d’arrosage chaque fois.

5. ENTRETENIR LA PATINOIRE

A. On la nettoie après chaque session de patinage ou de chute de neige. On utilise une pelle chasse-neige en acier pour dégager la neige. Si vous avez une souffleuse, c’est l’idéal.

B. On finalise le travail avec le passage d’un gros balai-brosse sur toute la surface glacée.

6. RESURFACER LA GLACE

A. Même bien entretenue, la glace aura besoin d’être resurfacée pendant l’hiver pour rester belle. L’utilisation d’une surfaceuse faite maison sera très utile.

B. Ici encore, on a deux choix, soit à l’eau froide, soit à l’eau chaude :

La technique à l’eau froide est simple et vite faite. On commence par connecter le boyau d’arrosage à un robinet extérieur et on arrose de 3 à 4 mm d’eau froide.

est simple et vite faite. On commence par connecter le boyau d’arrosage à un robinet extérieur et on arrose de 3 à 4 mm d’eau froide. Celle à l’eau chaude exige qu’on se branche à l’intérieur de la maison. Mais c’est la meilleure façon d’obtenir une glace bien dure : c’est d’ailleurs à l’eau chaude que travaille la Zamboni dans un aréna. On commence par connecter le boyau d’arrosage à un robinet intérieur et on arrose de 2 à 3 mm d’eau.

7. ATTENTION AU DÉGEL

A. Au printemps, au moment du dégel, si l’eau reste prisonnière du polyéthylène, les rayons de soleil qui la traversent risquent de faire un effet de loupe et de brûler le gazon. Pour faciliter l’écoulement de l’eau, armé de ciseaux, on découpe le polyéthylène à mesure que la glace fond.

- Avec la collaboration spéciale de Stéphane Kirouac, fondateur du site Construire une patinoire extérieure, c’est facile