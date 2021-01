MORAND, Pierrette



23 décembre 1941 - 15 janvier 2021L'histoire de ma vie a pris fin. Tous mes bagages ont été préparés avec grand soin pour cet ultime voyage. La médecine m'a permis de mettre fin à mes souffrances en toute dignité; un énorme merci aux médecins qui m'ont accordé cette possibilité.La science profitera de mon corps pour des fins d'études. Donc, pas d'exposition, aucune cérémonie religieuse ou liturgique à l'horaire.Je regrette de fausser compagnie à mes deux enfants, Caroline et Martin de même qu'à mon gendre, Pierre Pigeon et tout spécialement à mes deux adorables petites-filles, Léanne et Marie-Ève.Je laisse dans le deuil mes frères et soeurs: Clément, Léon (Claire Carpentier), Rollande, Claudette, Réal, Raymond et Carmen (Michaël DiPenta).