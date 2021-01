Des fondateurs de Couche-Tard achètent

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

Ils ont vu une occasion dans la baisse du titre

Deux des fondateurs d’Alimentation Couche-Tard, Alain Bouchard (photo) et Richard Fortin, ont profité de la baisse du cours boursier de l’entreprise, provoquée par l’offre sur Carrefour, pour acheter des actions. M. Bouchard a déboursé près de 7,3 millions $ pour accroître sa participation dans Couche-Tard, laquelle valait déjà près de 5 milliards $. De son côté, M. Fortin a investi 942 000 $. Le titre du détaillant a cédé plus de 12 % la semaine dernière, les investisseurs se montrant déboussolés par ses visées dans le secteur des supermarchés.

Innodem récolte 6 M$ US

La jeune biopharma montréalaise Innodem Neurosciences, fondée en 2016, vient de recueillir 6 M$ US auprès de la firme Morningside de Hong Kong. Innodem a fait breveter une technologie d’analyse des biomarqueurs de la sclérose en plaques, de l’Alzheimer et de la maladie de Parkinson. Son application mobile permet de détecter en quelques minutes des mouvements oculaires problématiques, facilitant le diagnostic clinique.

Du soutien pour les entrepreneurs immigrants

De jeunes entrepreneurs et professionnels montréalais ont récemment mis sur pied l’incubateur BridgeMTL pour aider les immigrants à lancer leur entreprise. C’est Thierry Rassam, propriétaire du cabinet d’avocats SOS Ticket, qui préside le conseil d’administration du nouvel organisme.

Profit de 1,7 M$ pour un v.-p. de Goodfood

Capture d'écran WEB

Mohammad Awada, vice-président de la mise en œuvre de la stratégie chez Marché Goodfood, a réalisé un joli gain de près de 1,7 million $ en exerçant des options d’achat d’actions de l’entreprise, la semaine dernière. L’administrateur principal de l’entreprise, Donald Olds, a quant à lui empoché un profit de plus de 232 000 $ de la même façon. Le titre de l’entreprise montréalaise de livraison de repas à cuisiner a presque quadruplé au cours des 12 derniers mois.

Power mise gros sur l’énergie renouvelable

Photo courtoisie

Power Sustainable, une filiale de Power Corporation, a lancé cette semaine une plateforme d’investissement de 1 milliard $ dans le secteur de l’énergie renouvelable. Parmi les partenaires fondateurs du fonds, on compte le Mouvement Desjardins, qui agira comme investisseur principal, et la Banque Nationale. Olivier Desmarais, fils d’André Desmarais et petit-fils de Paul Desmarais, est à la tête de Power Sustainable.

Qohash recueille 8 M$

Dans un communiqué publié uniquement en anglais, la jeune pousse Qohash de Québec a annoncé avoir récolté 8 millions $ dans le cadre d’une ronde de financement menée par la firme américaine FINTOP Capital. Qohash se spécialise dans la sécurité des données informatiques, notamment pour le travail à distance.