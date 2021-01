Échangé contre Pierre-Luc Dubois, Patrik Laine est excité de se joindre aux Blue Jackets

Même s’il était au cœur de rumeurs d’échange depuis plusieurs mois, Patrik Laine a tout de même eu un choc lorsqu’il a appris que les Jets de Winnipeg l’avaient transigé aux Blue Jackets de Columbus avec Jack Roslovic en retour de Pierre-Luc Dubois, samedi.

«Je suis ici depuis les quatre années et demie que je suis dans la ligue alors c’était un peu un choc. Maintenant je suis juste super excité d’aller à Columbus. C’est un plaisir de joindre cette l’équipe», a confié Laine en entrevue à Sportsnet.

Auteur de 140 buts en 306 matchs en carrière avec les Jets, qui l’ont repêché au deuxième rang en 2016, Laine pourra certainement donner plus de mordant à l’attaque des Blue Jackets.

«[Compter des buts] c’est une des choses dans laquelle je suis bon. Que ce soit ou non en marquant, je veux juste être là pour aider les gars. Je veux apporter tout ce que je peux faire pour aider l’équipe à gagner, c’est mon travail. Si je peux compter des buts, c’est bien, mais je peux faire autre chose aussi», a indiqué le Finlandais de 22 ans lors d’une visioconférence.

«C’est une bonne association pour moi et pour l’équipe [les Blue Jackets], a-t-il poursuivi. Ils ont beaucoup de profondeur et beaucoup de bons joueurs. Je crois que c’était le temps pour l’équipe [les Jets] et pour moi de passer à autre chose. Ils ont eu un très bon joueur en retour aussi. Il sera un bon joueur pour les Jets. C’était le temps de bouger.»