CHARETTE NAULT, Rollande



À Repentigny, le 17 décembre 2020, entourée des siens, est décédée Mme Rollande Nault Charette, à l'âge de 78 ans.Elle laisse dans le deuil son mari Réjean Charette, sa fille Suzanne, son gendre Normand, sa petite-fille Maude et le conjoint de cette dernière, Steve. Outre ceux-ci, elle laisse également ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis et clients.Son départ laisse un immense vide que seuls les souvenirs pourront combler.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur, du CLSC ainsi que du Centre Claude-David pour leurs bons soins.En raison de la situation actuelle, les funérailles seront reportées à une date ultérieure.