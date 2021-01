Faire de Radio-Canada une VRAIE télé publique

Radio-Canada réclame au CRTC un assouplissement de son mandat.

On voudrait passer davantage par les plateformes numériques pour s’acquitter des obligations qu’il comprend.

CBC/Radio-Canada mise beaucoup sur ses produits en ligne pour rejoindre les jeunes, mais aussi pour générer des revenus.

Beaucoup de gens expriment des réserves. C’est le cas de Pierre Karl Péladeau, propriétaire du Journal que vous lisez, mais il n’est pas le seul.

Les producteurs locaux ont peur que Radio-Canada achète plus de séries étrangères. Les diffuseurs ontariens craignent que CBC ne s’arroge une plus grande part de la tarte publicitaire.

Les journalistes de la boîte s’inquiètent du nouveau service publicitaire Tandem, une plateforme de publireportages où on associe la crédibilité de la marque Radio-Canadienne à certains produits.

Bref, Radio-Canada cherche à générer des revenus pour assurer sa survie et être moins dépendante du financement public, ce qui est légitime, mais en s’éloignant de son mandat pour investir le terrain du secteur privé, ce qui l’est moins.

La vie des idées

Beaucoup de gens déplorent qu’Ici Radio-Canada ne fasse plus de télé consacrée à la vie intellectuelle, littéraire ou spirituelle.

Ces émissions ne récoltaient pas d’énormes cotes d’écoute et on les a remplacées par des séries et des films traduits ou des adaptations de quiz étrangers.

Les défunts Second Regard servaient toutefois de point de rassemblement. C’était des lieux de débats et c’est à cela que sert une télé publique. Heureusement, on a gardé La Semaine Verte...

Le problème de base à Radio-Canada, c’est que son financement public est soumis aux aléas des changements de gouvernement. Les conservateurs coupent, alors que les libéraux investissent.

Ne vous demandez pas pourquoi Patrice Roy cachait si mal son bonheur lorsque Justin Trudeau a remplacé Stephen Harper.

Partant de là, ce n’est pas étonnant que CBC/Radio-Canada cherche à s’assurer de nouveaux revenus, mais à quoi sert une télé publique si elle fait la même chose que la télé privée pour y arriver ?

Que ça paraisse à l’écran

Avec son 1,8 milliard de budget annuel, dont 1,2 milliard de fonds publics, la SRC fonctionne déjà avec plus de moyens que ses concurrents du privé.

Dans l’industrie, tout le monde fait des blagues sur la quantité de recherchistes affectés à chaque émission. N’importe qui aimerait travailler dans ces conditions-là.

Ce n’est pas dérangeant en soi, mais il faudrait que ça paraisse à l’écran, notamment dans le respect du mandat qui est celui d’un diffuseur public.

Pour y arriver, il faut protéger le financement public de CBC/Radio-Canada, peut-être en l’enchâssant dans une loi, justement pour qu’elle soit indépendante, tant des changements de gouvernement que de la concurrence du privé.

C’est ce qui ferait la différence entre une télévision d’État qui fait semblant de ne pas l’être et un vrai service public.