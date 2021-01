VALLIÈRES, Sr Mariette s.n.j.m.



A la Maison Jésus-Marie le 19 janvier 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Soeur Mariette Vallières, en religion Soeur M. Alice-du-Sauveur.Née à Sherbrooke, elle était la fille de Arthur Vallières et de Alice Blais.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil sa soeur Simone Benoit Hamel, son frère Roméo Benoit, plusieurs neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces.Les religieuses tiennent à remercier tout le personnel de l'infirmerie pour leurs bons soins, leur soutien et leur présence réconfortante.Une Eucharistie sera célébrée à sa mémoire en présence des cendres de Soeur Mariette, à une date ultérieure à la86 rue St-Charles estLongueuil, QC, J4H 1A9