L’art de rue Norvégien

La ville d’Oslo, en Norvège, surprend au premier contact. Une fois que je suis installé dans le quartier branché de Grünerløkka, une promenade quotidienne me permet de me familiariser avec les lieux. Déam-buler le long de la rivière Akerselva vers le centre-ville est une expérience visuelle sans pareille. Cette petite rivière tout en méandres coule sur 8,2 km vers le fond du fjord d’Olso. Tout au long, elle est bordée de quartiers piétonniers abritant de nombreuses galeries d’art, des restaurants, bars, salles de spectacles et boutiques. Cependant, l’art de rue est omniprésent et attire l’œil dans ce décor à l’histoire jadis industrielle. Graffitis, sculptures et autres éléments visuels confèrent à l’endroit une ambiance difficile à décrire. Plus loin, l’architecture contemporaine de l’Opéra d’Oslo est saisissante à tous égards. J’arrive au Salt Nomadic Art Project dans le port. Le mercure extérieur se situe autour de 0 °C. D’un côté, un Norvégien en maillot de bain traverse les centaines de mètres de la baie glacée à la nage. De l’autre, des centaines de chemises sont accrochées à une habitation viking traditionnelle... Un contraste avec moi qui grelotte sous le vent du nord !

