Le Jura en deux temps

En plus du célèbre vin jaune, la petite région du Jura produit aussi de super vins blancs secs, tantôt frais et épurés, mais le plus souvent intenses et structurés.

Aussi petite soit-elle, la région du Jura abrite l’un des vignobles les plus originaux de la France. Sa courtepointe de terroirs, ses cépages, ses climats et ses microclimats ont bien un rôle à jouer dans la singularité des vins, mais c’est surtout grâce au savoir-faire unique et à l’indépendance d’esprit de ses vignerons que ce vignoble niché entre la Bourgogne et la Suisse rayonne autant.

La région est reconnue pour son célèbre vin jaune, une spécialité locale composée du cépage savagnin et vieillie en fûts pendant au moins six ans. Un vin unique: intense, presque tannique et relevé de parfums de noix et de cari qui rappellent certains xérès. À part cette curiosité, la région produit aussi d’excellents vins blancs secs de chardonnay ou de savagnin. Tantôt frais et épurés, mais le plus souvent intenses et structurés. En voici deux pour commencer votre exploration.

Santé!

Berthet-Bondet, Côtes du Jura 2016, Tradition

38,25 $ - Code SAQ : 11794694 – 13,5 % - 1,3 g/L – Biologique

La moitié du vignoble de Jean Berthet-Bondet est située dans l’appellation Château-Chalon. Oxydatif, comme le sont la plupart des vins du Jura portant la mention « tradition », ce vin est le fruit d’un assemblage de chardonnay et de savagnin élevés sous voile pendant deux ans, est une sorte de modèle réduit du vin jaune. Sans en avoir toute l’intensité ni la profondeur, le vin arbore le même profil aromatique et offre une explosion de saveurs salées qui évoquent les noix, mais aussi la pâte miso, avec une longue finale umami. La texture est dense, riche en extraits et de très bonne tenue. Aucun doute, même s’il procure déjà beaucoup de plaisir, il tiendra en cave pendant au moins 5-7 ans.

$$$ 1⁄2 – ★★★★ 1⁄2

Daniel Dugois, Arbois 2018, Terre de Marne

25,05 $ – Code SAQ : 14024644 – 13,5 % - 1,2 g/L

La famille Dugois signe un chardonnay purement savoureux et très typé des vins issus des terroirs de marne du Jura. Le nez s’ouvre sur de délicates notes de réduction qui ne font qu’ajouter à la complexité aromatique du vin; arômes que des amers de qualité tirent en longueur. La matière en bouche est ample, mais hyper tendue et dotée d’une incroyable structure pour le prix. Une expression très jurassienne du chardonnay. Excellent ! $$ 1⁄2 – ★★★★

LÉGENDE

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel