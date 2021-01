Les parteux

En ce petit samedi matin tout pandémique et covidien, ne partez pas vers le Sud même si, à 7 heures, Air Transat vous proposait Puerto Vallarta, sinon Cancún à 9 heures 25 ou Punta Cana à midi vingt. Si vous êtes plus du genre Sunwing, vous aviez aussi Cancún à 8 heures. À moins que vous soyez un snowbird orthodoxe. Alors, Air Canada vous attendait pour un beau vol, direction Fort Lauderdale, à 9 heures.

Bien collés dans les avions, 6 toilettes pour 275 personnes, ça tousse, éternue, ça se touche et envoye par là, pinceau. La distanciation de deux mètres ne s’applique-t-elle qu’au sol ?

J’aime le soleil, la mer, la chaleur, le golf, les vacances... mais pas à ce point-là.

Depuis un mois surtout, les voyageurs vers le sud se font crier des noms et rabrouer dans les médias. Les gouvernements les supplient de rester dans leur cabane au Canada. On les culpabilise à l’os, leur donnant une étiquette de déserteurs, de traîtres, d’irresponsables. Ça marche, mais pas tant, pas au coton.

ÇA NE LÂCHERA PAS

Une fois partis, on déculpabilise en groupe, et, arrivés à destination, en attendant les valises qui culbutent, s’entrechoquent, se frôlent et se touchent après avoir été manipulées à qui mieux mieux, il y a un peu moins de pression.

On vous jure que votre chambre a été désinfectée, mais qu’en est-il des chaises longues et des autres qui « morvent » dans la piscine ? Comme des centaines de clients, on passe au grand buffet, quelques verres de rouge, pina colada et on n’y pense plus. En fait, on est mieux de ne pas trop y réfléchir au moins jusqu’au test qu’il faut absolument subir avant de remonter dans le bouillon de culture aux grandes ailes, aux étroits couloirs et aux six toilettes. Et suivra la quarantaine de 15 jours à la maison, qui servira aussi à faire pâlir ce bronzage de Judas, de transfuge.

Pas besoin de vous justifier, vous en aviez tellement besoin. On comprend.

T’AUSSI

Votre SAQ vous envoie ce mot d’encouragement : « Ça va vin aller... »

Le plus dur dans les confinements, c’est la première année.

Alain Bouchard n’a pas réussi à acheter la chaîne Carrefour en France, mais il ne lâche pas et songe à la Thaïlande créant la chaîne... Couche-Thaï.

Ça fait trois fois cette semaine que j’achète du vin pour les deux prochaines semaines.

C’était le bon temps quand on mangeait de la fondue à l’Hôtel de Glace.

Marie-Ève Dicaire se battra contre Claressa Shields le 5 mars. Si elle gagne, on pense à la faire affronter Julie Payette.

« Vaut mieux prendre le changement par la main avant qu’il ne nous prenne par la gorge. » (Winston Churchill).

Nouveau sport extrême au Québec : Se faire opérer.

Incroyable comme le temps passe vite. Déjà Noël dans 11 mois.

Les chiffres sont encourageants. Serait-on en train de se diriger vers une pandémieux ?

