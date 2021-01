Tentative de fraude: l’opération majeure est annulée à Québec

L’opération d’envergure menée par les policiers de Québec pour retrouver une personne qui manquait à l’appel était non fondée puisqu’il s’agissait finalement d’une tentative – réussie – de fraude.

Un individu qui possédait beaucoup d’informations, notamment des renseignements bancaires, sur une mère et sa fille a fait chanter la première en lui faisant croire qu’il avait kidnappé la seconde.

«On craignait pour la sécurité de cette personne, on craignait qu’elle ait été enlevée. Finalement, on l’a retrouvée saine et sauve. Il n’y a jamais eu d’enlèvement là-dedans», explique le lieutenant du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), Yannick Berrouard.

L’intervention, qui a débuté à 16h30 samedi, a nécessité le déploiement «d’énormément d’effectifs» à plusieurs endroits de la ville. Les autorités avaient des informations selon lesquelles il fallait retrouver un certain type de véhicule dans lequel se serait trouvée la personne supposément kidnappée.

Il n’y a finalement pas de suspect d’arrêté à la fin de l'opération, vers 19h, car ça s’est finalement avéré être une histoire de fraude d’une personne qui ne se trouvait «clairement pas au Québec», d’après M. Berrouard.

Le malfaiteur a malheureusement tout de même réussi à récupérer un «bon montant d’argent» auprès de l’une des femmes impliquées dans cette affaire.