Pandémie: François Legault parle du stress et de la frustration des Québécois

Depuis le début de la pandémie, les Québécois ont vécu beaucoup d’angoisse, de frustrations et de stress alors que leur vie a changé du tout au tout à cause de la maladie à coronavirus.

Le premier ministre du Québec, François Legault, parle de ces enjeux samedi dans un message publié sur Facebook, dans lequel il dit comprendre que parfois «on a la mèche un peu courte» et qu’«il y a beaucoup de monde stressé» après plusieurs mois de lutte et de mesures ayant restreint nos contacts.

Il invite toutefois les gens à demeurer solidaires, à faire preuve d’empathie envers les autres et à garder espoir.

«Je reçois beaucoup de témoignages ces temps-ci de personnes qui travaillent dans toutes sortes de milieux de travail, écrit M. Legault. Il y a beaucoup de frustrations. De l’agressivité même. Même si je peux comprendre qu’on soit un peu à bout, on doit faire doublement attention aux autres en ce moment. Ça sert à rien d’engueuler les autres.»

Le premier ministre dit ne pas vouloir faire la «leçon» aux Québécois et avoue lui-même vivre des épisodes d’impatience après 11 mois à gérer la pire pandémie des 100 dernières années.

«Moi aussi des fois je suis impatient, poursuit-il. Mais je me parle et je me dis qu’il faut que je redouble d’empathie, de compréhension envers ce que les gens vivent dans tout le Québec. Et je vous demande de faire la même chose. De faire attention aux autres.»

Le chef de la Coalition avenir Québec parle d’espoir en relatant que la vaccination va bon train, même si moins de doses du vaccin de Pfizer seront acheminées au pays au cours des prochaines semaines.

«On avance, écrit François Legault. Et avec le couvre-feu, on a réduit le nombre de cas. On s’attend à ce que les hospitalisations et les décès baissent au cours des prochaines semaines. On va devoir tenir le coup encore pour un bout. On est tous ensemble dans le même bateau. Comme les Américains, les Français, les Anglais, les Portugais, les Allemands ou les Italiens qui vivent tous la même situation que nous autres. On est pris là-dedans. Aussi bien qu’on essaie de vivre ça le mieux possible.»