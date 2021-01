Patinage de vitesse: «Ça relève presque du miracle» - Laurent Dubreuil

«Avec la préparation qu’on a eue, ça relève presque du miracle», a déclaré le patineur de vitesse longue piste Laurent Dubreuil à propos de sa performance de samedi, lui qui a obtenu la médaille d’argent du premier 500 m de la saison à la Coupe du monde de la «ville-bulle» d’Heerenveen, aux Pays-Bas.

• À lire aussi: Patinage de vitesse: des objectifs élevés pour Dubreuil

Le Lévisien a affiché un chronomètre de 34,65 secondes. Le Néerlandais Dai Dai Ntab l’a devancé de 0,10 seconde pour s'emparer de la médaille d'or, tandis que le Russe Ruslan Murashov (+0,11 seconde) a fini troisième.

Bien qu’il soit ravi de son résultat après dix mois sans compétition, Dubreuil rappelle qu'il a déjà été bien plus rapide sur cette distance par le passé. L’an dernier, au 500 m des finales de la Coupe du monde, il avait signé un temps de 34,304 secondes sur cette même glace.

«Dans notre sport, c’est très large comme écart ! Je pense que je suis à mon meilleur physiquement, mais techniquement, je suis encore un peu rouillé et saccadé dans mes mouvements, a confié l’athlète de 28 ans. Il y a place à amélioration de ce côté-là, mais c’est vraiment bon signe de finir deuxième d’une Coupe du monde tout en sachant que je peux m’améliorer.»

Des efforts payants

Dubreuil ne cache pas ses ambitions en vue de cette campagne, alors que sa préparation des derniers mois semble déjà porter fruit.

«Les efforts qu’on a faits à l’entraînement en salle ont payé. Je suis bien plus puissant que je l’étais l’an passé. Tu es plus puissant, tu pousses plus fort et tu vas plus vite. Le calcul est assez simple ! C’est ce qui a fait la différence aujourd’hui.»

Dubreuil a connu la meilleure campagne de sa carrière l’an dernier en terminant au troisième rang des classements cumulatifs du 500 mètres et du 1000 mètres. Il a obtenu trois médailles d’argent aux finales de la Coupe du monde et a été décoré du bronze au 1000 m des Championnats du monde par distances individuelles.

Aux Championnats du monde sprint, il est devenu le premier Québécois depuis Gaétan Boucher en 1985 à monter sur le podium au cumulatif en recevant la médaille d’argent.