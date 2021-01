PGA: Nick Taylor se sort de la course à La Quinta

Alors que le Canadien Nick Taylor a dégringolé du deuxième au 31e rang après une décevante troisième ronde de 74 (+2), samedi, à La Quinta en Californie, trois golfeurs se partagent maintenant le sommet du tournoi American Express du circuit de la PGA.

Les Américains Max Homa et Tony Finau ainsi que le Sud-Coréen Si Woo Kim sont maintenant premiers avec des dossiers de 201 (-15). Homa a fait un bond de neuf places grâce à une ronde de 65 (-7) au cours de laquelle il a enregistré neuf oiselets et un double boguey. Kim et Finau étaient, quant à eux, deuxièmes avant d’entreprendre cette troisième ronde.

Les meneurs ont un seul coup d’avance sur l’Américain Richy Werenski, qui est tout juste derrière au quatrième rang.

Le Canadien Nick Taylor a connu une sortie plus difficile samedi, alors qu’il n’a réussi qu’un seul oiselet, et commis un boguey et un double boguey. Sa carte de 74 (+2) a porté son cumulatif à 208 (-8). Il a maintenant sept coups de retard sur la tête.

Son compatriote Roger Sloan est, quant à lui, passé du 10e au 13e rang après une performance de 69 (-3) samedi. Avec un total de 205 (-11), il est à quatre coups des meneurs.

Adam Hadwin et David Hearn ont également perdu une vingtaine de places au classement. Hadwin est maintenant 55e à 11 coups du sommet, tandis que Hearn est 63e à 13 coups des meneurs.

Kang toujours en tête

Du côté féminin, les Américaines Danielle Kang et Jessica Korda ont été dominantes lors de la troisième ronde du Tournoi des Championnes de la LPGA présenté à Lake Buena Vista, en Floride.

Kang a maintenu sa place au sommet en jouant 63 (-8), portant ainsi son cumulatif à 138 (-21). Pour sa part, Korda a réussi une impressionnante ronde de 60 (-11) pour se rapprocher à deux coups de la tête. Korda a calé pas moins de sept oiselets et un aigle en deuxième moitié de parcours.

Nelly Korda est quant à elle troisième, à six coups de Kang.

De son côté, la Canadienne Brooke M. Henderson a réalisé sa meilleure ronde l’événement en rapportant une carte de 65 (-6). Elle occupe le cinquième rang avec un cumulatif de 201 (-12).