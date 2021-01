Sylvie Léonard: la manie des gros livres

L’actrice Sylvie Léonard, qu’on peut voir dans les tout nouveaux épisodes de Caméra Café, est aussi une grande lectrice. La preuve.

Vous pouvez nous parler de votre plus récent coup de cœur littéraire ?

Oui, il s’agit du livre de Boucar Diouf, Pour l’amour de ma mère. J’aime beaucoup sa plume, et j’aime aussi les liens qu’il fait entre l’humanité et la nature. Mais avec ce livre, il m’a émue. Il part de sa mère et va plus loin en rendant hommage aux autres mères, à la création, et toutes les femmes peuvent se sentir concernées.

Et quel a été le dernier livre à avoir réussi à vous ébranler d’une manière ou d’une autre ?

C’est Ta mort à moi de David Goudreault. Cet auteur a une plume très mordante et j’ai aimé la force de ses personnages, leur dualité, leurs contradictions, leurs batailles, leurs secrets... Mais ce qui m’a ébranlée, c’est le parcours de son héroïne, qui est assez atypique.

Comme vous êtes une grande lectrice, l’exercice va être difficile... De tous les romans que vous avez lus, est-ce que vous pourriez présenter cinq de vos grands favoris ?

Caresse de rouge, d’Éric Fottorino. Ça raconte l’histoire d’un homme qui élève son enfant tout seul après le départ de la mère. Mais pour faire croire à son enfant que la mère est encore là, il va aller jusqu’à se déguiser. C’est assez troublant.

Thérapie, de David Lodge. J’adore l’humour extrêmement cynique de cet écrivain britannique. Il me fait rire. Surtout ici, où il met en scène un acteur qui, à part un mal de genou, va bien. Du moins jusqu’à ce qu’il se rende compte que finalement, il ne va pas si bien que ça. David Lodge arrive à décrire le malaise de cet homme avec beaucoup d’ironie.

Un livre qui a été pour moi une bible, c’est Le deuxième sexe, de Simone de Beauvoir. Ça a été une révélation. Bien sûr, il y a là-dedans des choses qui ont vieilli. Mais je crois quand même que toutes les jeunes filles devraient lire ce livre, parce qu’il permet de ne pas oublier tout le chemin qui a été fait.

Le Journal, de Marie Uguay, qui était ma cousine. Son journal est fabuleux.

La bête qui meurt, de Philip Roth. Dans ce roman, on a un homme vieillissant qui est en amour avec une femme nettement plus jeune que lui. Ensuite, tout va tourner autour du rapport au désir avec la bête qui est notre corps.

Si vous pouviez en ajouter un sixième, quel serait-il ?

Cent ans de solitude, de Gabriel García Márquez. Je sais qu’il y en a qui n’ont pas été capables de terminer ce livre, mais moi je l’ai littéralement dévoré.

Je pense aussi à Belle du Seigneur d’Albert Cohen. Je n’en suis pas revenue. Mais quelle belle écriture, quelle folie, quelle allégorie !

Au fait, j’ai une manie quand je lis un livre. Plus un livre est gros, plus je suis heureuse. Je ne choisis jamais de petits livres.

Est-ce qu’il y a un roman auquel vous revenez régulièrement depuis des années ?

Un roman que j’adore, c’est Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Dernièrement, je l’ai relu au complet et il y a des passages là-dedans qui sont magnifiques, que je retrouve en me disant « Oh que c’est bien écrit ! ».

Sur une note plus légère, vous avez quelques polars à nous recommander ?

Je ne suis pas très polars et je n’en lis pas beaucoup. Quand je lis ça, ça me terrorise ! Tous les Stephen King, j’abandonne. J’ai trop peur, je ne suis pas capable. J’ai quand même lu Le cas des casiers carnassiers, de Patrick Senécal, et j’ai bien aimé.

Quel est le prochain livre que vous comptez lire ?

Le cri des pierres, de Gilbert Sinoué, qui fait partie de la série Inch Allah. C’est une série de trois tomes qui raconte l’histoire de quatre familles et qui explique entre autres pourquoi les juifs et les musulmans étaient à l’origine des amis et pourquoi là ils ne le sont plus.

Et que lisez-vous en ce moment ?

La vie mensongère des adultes, d’Elena Ferrante. Je ne suis pas encore rendue très loin, alors, pour le moment, je ne sais pas trop ce que j’en pense. Tout ce que je peux dire de plus, c’est qu’il est assez rare que j’abandonne un livre en cours de route. Quand ce n’est pas un polar, bien sûr !