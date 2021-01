Un vent éolien souffle sur Trois-Rivières

En 2002, lorsque Patrick Pellerin a rencontré son banquier pour lui confier son intérêt pour l’industrie éolienne, c’est tout juste si ce dernier en avait déjà entendu parler. Deux décennies plus tard, la très discrète société Marmen de Trois-Rivières est considérée comme l’un des plus grands fabricants de tours d’éoliennes sur le continent.

Pas surprenant que l’entreprise familiale, qui compte aujourd’hui sept usines et plus de 1200 employés, soit mêlée à la construction de la première usine de fabrication de tours d’éoliennes offshore en Amérique du Nord, un projet colossal qui pourrait très bien la propulser vers de nouveaux sommets.

« Chez nous, il n’y a rien que l’on fasse pour l’argent. Si nous nous sommes embarqués dans un tel projet, comme dans tous ceux qui l’ont précédé, c’est d’abord parce que c’est excitant. Imaginez ce que ce sera de fabriquer des pièces de cette taille ? Rien qu’à y penser, je trouve ça l’fun », confie son président, Patrick Pellerin.

Fondée par son père Fernand en 1972, Marmen offre une expertise reconnue dans l’usinage de haute précision, la fabrication et l’assemblage mécanique, recherchés tant par les avionneurs, l’industrie pétrolière et gazière, les mines et aciéristes que l’industrie hydroélectrique ou militaire.

Avec les Norvégiens et Danois

La fabrication de tours pour l’industrie éolienne s’est ajoutée sur le tard dans le portefeuille de l’entreprise. Qu’à cela ne tienne, profitant de l’engouement des dernières années pour la production d’énergie propre, le secteur éolien représente aujourd’hui plus de 50 % de son chiffre d’affaires — tenu jalousement privé — de « plusieurs centaines de millions de dollars » par année.

Il y a dix jours, l’Autorité de recherche et de développement de l’énergie de l’État de New York a sélectionné la proposition du consortium mené par le géant de l’énergie norvégien Equinor.

Ce consortium, auquel participait Marmen avec la société danoise Welcon, sera chargé de la construction de la première usine de fabrication de tours d’éoliennes offshore aux États-Unis, à Albany, sur les rives de la rivière Hudson, dans l’État de New York.

Embauches prévues

Le projet de construction de plus 600 000 pi2 et de plus d’un demi-milliard de dollars US servira à la construction des tours du parc éolien de quelque 2500 mégawatts (MW) qu’entend exploiter Equinor au large des côtes new-yorkaises.

Chaque éolienne, de 900 tonnes chacune, offrira une capacité de 14 MW, soit presque cinq fois la capacité des plus grandes éoliennes que l’on retrouve au sol en Gaspésie.

La construction de l’usine débutera dans les prochains mois, pour se terminer à la fin de 2023. À terme, 350 travailleurs américains pourront y être embauchés.

Déjà, l’équipe des ressources humaines de Marmen, dirigée par l’une des filles du fondateur, s’active au recrutement de candidats souhaitant se joindre à l’entreprise. Car si cette huitième usine verra le jour dans la capitale new-yorkaise, la gestion du projet, la conception et la fabrication des équipements requis pour la fabrication des tours marines, se fera partir de ses installations trifluviennes.

Pour l’heure, l’entreprise cherche surtout des ingénieurs. Les autres corps de métiers, comme des électriciens, techniciens et mécaniciens devraient suivre. Aux États-Unis, Marmen compte déjà une autre usine, située celle-là à Brandon, au Dakota du Sud. Cette dernière compte 250 employés.

À ce jour, en dépit de sa taille importante, encore aucun employé de Marmen n’est représenté par un syndicat.

« Ici, les employés ne sont pas des numéros, explique Patrick Pellerin. Ce sont des personnes, toutes importantes, qui ont un prénom. Contrairement à ailleurs, ce n’est pas du travail à la chaîne. Chez nous, ce sont les employés qui dirigent la chaîne de montage ! »