Accrochage coûteux pour Éliot Grondin

Éliot Grondin occupait la première place avant d’entreprendre le dernier virage de la petite finale à la Coupe du monde de snowboard cross de Chiesa in Valmalenco, dimanche, en Italie. Un accrochage avec l’Italien Lorenzo Sommariva l’a toutefois sorti du parcours, le menant du même coup vers une huitième place.

Le résultat demeure encourageant en ce début de saison. Épuisé de la journée de samedi où il a reçu la médaille d’argent pour commencer la campagne 2020-2021, Grondin a tout de même réussi à se démarquer le lendemain. Après avoir été le plus rapide lors de ses deux premières courses, il a commis une erreur en demi-finale qui l’a grandement désavantagé.

«J’ai commis la même erreur que samedi dans la section de départ, mais cette fois, les gars étaient vraiment rapides et je n’ai pas réussi à revenir», a raconté l’athlète de Sainte-Marie. Celui-ci a tenté un dépassement en fin de course, mais un opposant a accroché sa planche, ce qui lui a fait perdre de la vitesse et l’a privé d’une place en super finale.

«Je suis content de ma journée parce que j’ai pu corriger mes erreurs pour la petite finale. Si ce n’était pas de l’accrochage, il y avait de bonnes chances que je termine cinquième ou sixième.»

L’Autrichien Alessandro Haemmerle a raflé la médaille d’or. Le Français Merlin Surget et l’Américain Hagen Kearney ont reçu l’argent et le bronze.

Grondin se préparera pour les Championnats du monde de snowboard cross qui auront lieu les 11 et 12 février à Idre Fjäll, en Suède. «Avec mon début de saison, le but est de monter sur le podium ou même de gagner une médaille d’or», a-t-il conclu.

Une 17e place pour son anniversaire

Audrey McManiman a quant à elle profité de son anniversaire pour signer le deuxième meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde de snowboard cross. Après avoir aisément remporté sa première course, l’athlète de Québec a terminé troisième de sa vague aux huitièmes de finale pour conclure au 17e rang.

Moins d’une longueur de planche l’a séparée de l’Italienne Raffaella Brutto et de la deuxième place qui lui aurait permis d’accéder aux quarts de finale.

«Mon objectif ultime était d’atteindre les quarts de finale et j’étais très proche. J’ai fait une erreur dans la section de départ, qui était très technique, mais je suis restée accrochée jusqu’à la fin», a dit celle qui fête son 26e anniversaire.

«J’étais très nerveuse vendredi, parce que ça faisait longtemps qu’il n’y avait pas eu de compétition. Je voulais surtout mieux gérer mon stress et somme toute, je suis contente de ma journée. Ma motivation était plus basse depuis un bon moment alors ça fait du bien de recommencer la compétition.»

Eva Samkova, de la République tchèque, a décroché sa première médaille d’or depuis 2019. L’Américaine Faye Gulini et la Française Julia Pereira de Sousa Mabileau ont complété le podium.