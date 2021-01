Fous de leur patinoire: des célébrités s’amusent

Dave Morissette

Photo courtoisie

À défaut d’ériger sa propre patinoire cette année, Dave Morissette s’est donné comme tâche d’entretenir celle de son voisin Dominique Filion, qui possède un immense terrain en raison de sa compagnie en services paysagers à Saint-Basile-le-Grand.

L’animateur de TVA Sports tenait à ce que son fils Zack, un défenseur avec le Collège Bishop’s appartenant au Drakkar de Baie-Comeau dans la LHJMQ, puisse s’exercer pendant les Fêtes dans les meilleures conditions en dépit de la pandémie qui l’empêche de jouer des matchs depuis l’automne.

Une besogne amusante

«Je l’ai arrosée chaque jour, et honnêtement, j’aime ça arroser une patinoire», mentionne-t-il.

Son fils a donc pu en profiter pendant un long mois à son retour de sa session d’automne.

Deux de ses coéquipiers faisant partie de sa classe-bulle originaires de la Californie se sont aussi joints à la famille Morissette pour les Fêtes puisqu’il leur était impossible de quitter le pays sans faire une quarantaine au retour en raison des mesures sanitaires. Le plaisir a été au rendez-vous pour le trio aux côtés de l’ancien homme fort du Canadien.

Emmanuel Bilodeau

Photo courtoisie

Passionné de hockey depuis toujours, le comédien Emmanuel Bilodeau a toujours aimé patiner et pratiquer son sport favori en plein air pendant l’hiver.

Plus jeune, son père fabriquait un «mini carré de 8 x 6» pour ses frères et ses sœurs – la famille comptait 12 enfants – et «on tripait», avoue encore aujourd’hui celui qui a interprété plusieurs personnages à la télévision québécoise.

Un besoin familial

Photo courtoisie

Il était donc tout naturel pour lui d’aménager à son tour une patinoire sur son terrain pour ses enfants. Il avait d’ailleurs pris soin de s’assurer que l’espace soit suffisant à l’arrière de sa résidence située à Montréal. Construite depuis 2002, sa patinoire fait 16 pieds par 40 pieds.

«C’était à l’époque pour ma fille unique pour son patin artistique ; les bandes sont arrivées en 2017 pour mes gars, que j’ai moi-même construites. C’est un exploit dans mon cas!» confie-t-il en riant.

Photo courtoisie

La patinoire est l’activité par excellence dans la famille, de décembre à mars. Adélaïde, 3 ans, en est encore à ses premiers coups de patin alors que l’un de ses deux fils, Paul-Émile, 10 ans, affronte souvent le paternel par les temps qui courent, à défaut de pouvoir inviter ses amis.

«Ça fait bouger les enfants après souper. C’est aussi magique que d’habiter au bord d’un lac.»