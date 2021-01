Les adultes doivent veiller à éveiller les jeunes

Auteur du best-seller Cessez d’être gentil, soyez vrai !, vendu à plus d’un million d’exemplaires et traduit en 17 langues, Thomas D’Ansembourg propose de réévaluer et reformater les anciennes façons de penser pour s’adapter à la réalité dans son nouveau livre. Notre façon d’être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes? décortique les façons de faire qui n’ont plus leur place et propose de nouvelles avenues beaucoup plus riches de sens et épanouissantes. À son avis, les adultes doivent devenir «des veilleurs et des éveilleurs» pour les jeunes.

Avec bienveillance, le spécialiste en communication non violente explique que les relations basées sur les rapports de force, la méfiance et la division n’ont plus leur raison d’être et ne résonnent pas du tout chez les jeunes.

Il propose plutôt d’incarner aux yeux de la jeune génération des modèles qui mettent en valeur l’entraide, la communication saine, l’empathie, la confiance, le sens des responsabilités. Des valeurs importantes à transmettre pour que cette génération puisse à son tour devenir des adultes inspirés et inspirants.

La pandémie a provoqué des prises de conscience et des changements importants dans les mentalités. «C’est ce à quoi j’aspire de tout mon cœur : que cela vienne nous secouer dans nos vies individuelles. Je vois, comme thérapeute et accompagnant depuis bientôt 25 ans, que nous changeons pour deux raisons», explique-t-il, en entrevue depuis la Belgique.

«Soit que nous sentons nous-mêmes que notre vie ne nous convient plus, et nous mettons en place un processus de changement pour nous réaligner à notre élan de vie, ce que j’appelle dans mon travail notre fil rouge. Ça prend un peu de temps, mais petit à petit nous arrivons à devenir qui nous voulons. Soit, nous résistons aux signes qui nous ont pourtant indiqué depuis longtemps que nous n’étions pas alignés sur notre fil rouge, que nous avions besoin de changer. Mais nous ne les avons pas écoutés.»

Que se passe-t-il alors? Un choc vient nous secouer. «C’est une maladie, un accident, un divorce douloureux ou un licenciement pénible qui vient tout d’un coup nous asseoir sur notre derrière et nous poser ces questions fondamentales. Qui je suis? Vers quoi je vais? À quoi sert la vie?»

Une grande gifle

Il pense que nous vivons en ce moment une grande gifle en pleine figure «pour nous réveiller de notre hypnose collective dans la société capitaliste de consommation.»

Commence-t-on déjà à voir des signes de changements? «Cette contrainte est peut-être une occasion d’éveil. J’ai l’occasion de rencontrer beaucoup de jeunes qui saisissent cette période à la fois pour comprendre qu’on est en train de lâcher des choses, de quitter des choses, et qu’un nouveau monde est à co-construire sur de nouvelles bases. Et donc, ils ont envie d’y contribuer. Ils sentent qu’il y a un potentiel.»

Toutefois, il précise qu’il se doute que pour bien des jeunes, la période actuelle se vit plutôt dans la détresse de perdre des repères et de ne pas trop savoir comment en trouver de nouveaux.

«C’est pour cette raison que j’ai écrit mon nouveau livre : pour que les adultes soient des veilleurs et des éveilleurs dans cette obscurité qu’on traverse.»

Changement historique

À son avis, le modèle « adulte » présenté dans les sociétés occidentales ne convient plus aux jeunes. «C’est clair que nous assistons aujourd’hui à quelque chose d’historique.»

«Des jeunes, en tout cas en Europe, débarquent en masse dans les rues en manifestant, avec la génération Greta Thunberg, pour dire aux adultes : s’il vous plaît, soyez responsables! Soyez conscients! Soyez réalistes et lâchez vos utopies de croissance économique exponentielle et revenez dans le respect de la réalité.»

♦ Thomas D’Ansembourg a été avocat à Bruxelles, conseiller juridique en entreprise et animateur d’une association pour jeunes en difficulté.

♦ Il est devenu psychothérapeute et formateur en relations humaines.

♦ Il enseigne depuis 1994 la communication non violente selon le processus de Marshall Rosenberg.

♦ Il présente des conférences sur le sujet en Europe, au Québec et au Maroc.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Les mauvaises nouvelles entretiennent la peur qui fait chuter l’immunité et sape la créativité. J’ai la conviction que transmettre des bonnes nouvelles, des perspectives de renouveau, des réflexions sur l’expérience à retirer de l’épreuve encouragerait non seulement l’immunité de chacun, mais aussi la confiance et la créativité nécessaires à la résilience et à l’invention de nouvelles pratiques. »