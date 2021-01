Floyd Mayweather s’attaque à Conor McGregor

S’exprimant au lendemain de la défaite de Conor McGregor devant Dustin Poirier, le boxeur Floyd Mayweather fils ne s’est pas gêné pour se défouler sur l’Irlandais dans une publication publiée sur Instagram.

Mayweather, qui a affronté et vaincu McGregor dans un combat de boxe en 2017, y est allé d’une myriade d’insultes et d’attaques aux dépens de celui qu’il a notamment surnommé «McLoser».

«Conor ne peut même pas gagner dans son propre sport, mais il parle de revenir à la boxe pour combattre [Manny] Pacquiao, a notamment écrit l’Américain dimanche. Personne ne veut voir ça, c'est comme si mes restes mangeaient des restes.»

McGregor devrait en effet affronter Pacquiao en 2021, s’il faut se fier à ce qu’il a lui-même indiqué la semaine dernière. Profitant de la situation, Mayweather n’a par ailleurs pas hésité à se mettre en valeur en se comparant à «The Notorious».

«Sachez simplement que ce mendiant ne sera jamais moi, ni à mon niveau. Je suis juste construit différemment, mon état d’esprit est sur une autre planète, mes compétences sont incomparables et je suis un gagnant naturel.»

Mayweather s’est également exprimé à propos de la différence de traitement entre McGregor et lui-même. Partant du constat de base qu’il est généralement détesté et que McGregor est généralement aimé, celui qui est invaincu en 50 combats professionnels croit que la situation est due au racisme.

«L'escroc "McLoser" peut tout me voler et être aimé, mais je suis détesté. Cela vous permet simplement de savoir que le racisme existe toujours. Il est triste que vous puissiez être un pauvre enfant noir du ghetto [...] [et de constater que] la haine vient de mon propre peuple.»