La science de retour

Il aura fallu une pandémie pour redonner ses lettres de noblesse à la science, après trop d’années où des dirigeants de pacotille se sont employés à la bafouer pour mieux satisfaire leur programme politique.

Avoir élu un président climatosceptique aura coûté cher aux États-Unis, et ce, à bien des égards. L’ex-président Donald Trump, c’est bien connu et d’autant plus dans le contexte de la pandémie, n’a jamais eu de respect pour la science.

Antivaccin, le président déchu a sabré les budgets de recherche, en plus d’avoir multiplié les déclarations trompeuses à propos de la science et de l’environnement. Il a nié la pandémie et n’a pas posé les gestes nécessaires pour endiguer la flambée de cas qui y est observée.

Tant de dégâts

Imaginez : une personne meurt de la COVID-19 toutes les 26 secondes aux États-Unis présentement. Le nombre de morts causées par le virus, qui se chiffre à plus de 400 000, a même dépassé celui enregistré lors de la Seconde Guerre mondiale.

Les théories complotistes ont leur limite, lorsque la réalité les rattrape. Alors les charlatans se voient remettre à leur place dans l’espace public et la science reprend celle qui lui revenait.

Mais les dégâts n’en demeurent pas moins majeurs, d’autant plus que ces théories de charlatan ont été défendues par un président américain. Ils ne se limitent d’ailleurs évidemment pas aux États-Unis.

Grand soulagement

Aussi le soupir de soulagement était d’autant plus grand cette semaine, lorsque le président Biden a signé une dizaine de décrets relatifs à la lutte contre la pandémie. Les décisions prises jusqu’à maintenant démontrent son intention claire de redonner à la science ses lettres de noblesse.

La situation vient surtout rappeler aux autres décideurs, comme chez nous, l’importance de placer la science au cœur des décisions, et d’investir en recherche. Il en va ni plus ni moins de la protection de la démocratie.