Le président mexicain déclaré positif à la COVID-19

Le président mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador, âgé de 67 ans, a annoncé dimanche qu'il avait été déclaré positif à la COVID-19, que ses symptômes étaient légers et qu'il restait optimiste.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

«Je regrette de vous informer que j'ai été contaminé à la COVID-19. Les symptômes sont légers, mais je suis déjà un traitement médical», a affirmé le chef de l'État sur son compte officiel Facebook.

M. Lopez Obrador, qui a maintenu la plupart de ses activités pendant la pandémie, a désigné la secrétaire à l'Intérieur, Olga Sánchez, pour le remplacer à sa conférence de presse du lundi au vendredi à 7h (heure locale).

«Je serai attentif aux affaires publiques depuis le Palais national. Par exemple, demain [lundi], j'aurai un entretien téléphonique avec le président Vladimir Poutine», a précisé M. Lopez Obrador, en évoquant son homologue russe.

Le dirigeant de gauche a eu trois activités publiques au cours du week-end, la dernière d'entre elles vendredi matin dans l'État de San Luis Potosi (nord).

«AMLO» a connu des problèmes cardiaques pour lesquels il a été soigné dans un hôpital privé en 2013. Il souffre par ailleurs d'hypertension.

D'autres chefs d'État et de gouvernement avant lui ont contracté la COVID-19, comme le premier ministre britannique, Boris Johnson, et les présidents brésilien Jair Bolsonaro, américain Donald Trump et français Emmanuel Macron.

Andres Manuel Lopez Obrador n'utilise pas de masque dans les lieux publics. On ne l'a vu en porter que lorsqu'il voyage en avion.