Photos souvenirs: Anne-Marie Cadieux

Du drame au rire

Photo d'archives

En 2003, la comédienne, à l’aube de ses 40 ans, allait camper le rôle d’une épouse frivole dans une pièce burlesque de Feydeau, après avoir joué dans plus de 20 pièces de théâtre et interprété plusieurs grands rôles sombres, comme celui d’Élisabeth 1re dans Marie Stuart et les rôles-titres de Mademoiselle Julie et Électre. « J’ai toujours rêvé de jouer ça, disait-elle, je trouve ça drôle, du Feydeau. »

Choyée

Photo d'archives

En entrevue en 2004, Anne-­Marie Cadieux, racontait son expérience de tournage du film-vérité à petit budget Le bonheur c’est une chanson triste, de François Delisle : « Le bonheur est dans le travail », disait-elle alors, elle qui avait parcouru le monde avec Robert Lepage, joué dans ses films et ceux de Charles Binamé, notamment.

Grand rôle

Photo d'archives

Il y a 15 ans, Anne-Marie incarnait la Dame aux camélias, avec toute la puissance de jeu qu’on lui connaît, aux côtés Sébastien Ricard. Ce rôle lui valut le prix Gascon-Roux, décerné par les abonnés du TNM. Elle recevra ce prix cinq fois au fil de sa carrière, elle qui jusqu’à ce jour a joué dans plus de 40 pièces de théâtre.

Succès télé

Photo d'archives

En 2006, la comédienne, également en nomination pour son rôle dans le télé­roman Annie et ses hommes, remportait le Gémeaux­­­ du meilleur rôle de soutien, pour ses Kendra et Brenda Lepine dans Cover Girl, série dans l’univers des drag queens. Présente chaque saison au petit écran depuis la fin des années 1990, on pouvait la voir à l’époque dans la série Rumeurs.

Près de 100 rôles

Photo d'archives

Dans le film Le Génie du crime : une tête exceptionnelle et un talent fou qui se prêtent aussi bien aux rôles dramatiques que comiques. Depuis qu’elle est montée pour la première fois sur scène en 1983, dirigée par André Brassard dans la pièce Les Belles-sœurs, les rôles se sont enchaînés. Près de 100 rôles, depuis, tant au théâtre qu’à la télé ou au cinéma.

► On retrouve Anne-Marie Cadieux dans la comédie La Maison-Bleue, de Ricardo Trogi et Daniel Lavoie. Elle interprète le rôle de Mireille Poirier Hamelin, ex-duchesse du Carnaval de Québec et première dame du Québec, aux côtés de Guy Nadon, qui incarne le quatrième président de l’histoire d’un Québec indépendant. Les mercredis 21 h à ICI Tou.tv.

► La comédienne incarne également Myriam Champagne, l’ancienne patronne d’Isabelle (Évelyne Brochu) réapparue dans sa vie, dans la série Trop. Les lundis 19 h 30 à ICI Tou.tv.

► On verra bientôt Anne-Marie dans Patrick Sénécal présente..., une nouvelle série du maître du suspense. Dix intrigues inédites distinctes qui marient horreur, fantastique et humour noir. Tous les personnages vivront la pire journée de toute leur vie, peut-être la dernière. Sur Club illico cet hiver (en mars).