Pius Suter se fait un nom

Ayant accepté un premier contrat dans la Ligue nationale de hockey à 24 ans, le Suisse Pius Suter a inscrit ses trois premiers buts en carrière dans un gain de 6 à 2 des Blackhawks contre les Red Wings de Detroit, dimanche, à Chicago.

Jamais repêché, Suter avait été limité à une mention d’aide à ses cinq premiers matchs au sein du circuit Bettman. Dimanche, il a toutefois donné le ton pour les favoris locaux avec un doublé en première période. Il a complété son tour du chapeau durant le dernier engagement.

Connor Murphy, Mattias Janmark et Philipp Kurashev ont également déjoué le Québécois Jonathan Bernier, mis à l’épreuve à 35 reprises devant le filet des Red Wings.

Un nouveau numéro 1?

Pour les Blackhawks, il s’agissait d’une deuxième victoire de suite après un début de saison difficile. Le club de l’Illinois avait en effet accordé cinq buts à chacune de ses quatre premières sorties.

Ce changement de cap coïncide avec l’arrivée devant la cage de Kevin Lankinen. La recrue de 25 ans amorçait en effet un troisième match consécutif pour les Blackhawks, ayant concédé huit buts au cours de cette séquence.

Il semble ainsi avoir damé le pion à Malcolm Subban et Collin Delia, qui ont également réalisé au moins un départ et qui comptent un peu plus d’expérience dans la Ligue nationale.

Dans le duel du jour, Lankinen a été trompé par Tyler Bertuzzi, deux fois.