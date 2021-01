Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 24 janvier:

«C’t’à ton tour, Laura Cadieux»

Comédie québécoise mettant en vedette Ginette Reno dans le rôle-titre, celui d’une femme qui partage toutes les semaines, avec plusieurs autres patientes voulant maigrir, une visite chez le médecin. Film réalisé et écrit par Denise Filiatrault d’après le roman de Michel Tremblay.

Dimanche, 10 h, Prise 2.

«Génie: Einstein»

L’existence du célèbre Albert Einstein est racontée dans cette série romancée qui s’intéresse à sa jeunesse de la fin des années 1890 tout comme à sa vie d’adulte. On revient sur ses amours, ses responsabilités ainsi que ses grandes aspirations. Diffusion de trois épisodes.

Dimanche, dès 13 h, ARTV.

«Jeune adulte»

Dans cette comédie dramatique, Charlize Theron prête ses traits à une romancière qui, déterminée à raviver la flamme chez un ancien petit ami - pourtant marié et nouveau père de famille -, retourne sur les lieux de son enfance. Long métrage du duo Jason Reitman-Diablo Cody qui nous a entre autres donné «Juno».

Dimanche, 14 h, VRAK.

«Disco Inferno»

La fête et la nuit font bon ménage lorsqu’il est question de lucratives affaires. Surtout à Miami, où Chris Paciello a fondé un véritable empire. Millionnaire avant ses 30 ans, l’homme portait par contre de bien lourds secrets, comme on l’apprend grâce à ce documentaire.

Dimanche, 16 h, Planète+.

«Plan B»

Rediffusion de la première saison de cette originale série québécoise où Philippe - joué par Louis Morissette - se paye de fréquents voyages dans le temps afin de tenter de sauver, coûte que coûte, son couple. Mais à trop vouloir jouer avec le passé, on finit par briser l’ordre des choses...

Dimanche, 18 h, Séries Plus.

«Star Académie: le Camp de sélection»

Ils ne sont déjà plus que 30 candidats. Les chanteurs ont tout un défi: réussir leur audition devant les professeurs. Ils doivent parfaire leurs connaissances et mettre en pratique ce qu’ils ont appris pour franchir l’étape ultime et briller sous les projecteurs du grand variété du 14 février.

Dimanche, 19 h, TVA.

«De terre et d’os»

Ce documentaire sur la lutte des Premières Nations se penche sur les problématiques entourant la nouvelle dédicace des artéfacts et des sites d’inhumation. Outre les enjeux légaux, des controverses politiques viennent troubler les aspects archéologiques et leur nécessité.

Dimanche, 20 h 30, Télé-Québec.