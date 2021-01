Tout sur le chanvre

Le chanvre et ses dérivés sont plus populaires que jamais. Après la graine de lin, puis la graine de chia, c’est le grand retour du chanvre ! Cap sur cette petite graine aux usages multiples !

Un peu d’histoire

Le chanvre est une plante qui est cultivée depuis déjà plusieurs siècles un peu partout dans le monde. Cependant, à cause de sa teneur en THC psychoactif et du manque de connaissances sur ses effets réels, sa production a été interdite notamment en Amérique du Nord dans les années 1930. En 1998, à la suite de plusieurs recherches démontrant que le chanvre contient très peu de THC, le Canada a décidé de permettre la culture et l’exploitation de chanvre industriel de façon contrôlée. Le chanvre suscite depuis ce temps un intérêt marqué dans les secteurs de l’agriculture et de la transformation au Canada. C’est une plante qui s’adapte bien aux différentes régions du Canada, dont le Québec, notamment grâce à son cycle de croissance court. De plus, le chanvre peut repousser plusieurs mauvaises herbes et il ne demande que très peu d’irrigation. C’est en partie ce qui a mené à une progression de la production de chanvre industriel au Canada.

Chanvre VS cannabis

Le chanvre et le cannabis font partie de la famille des Cannabacées. Bien que ces deux plantes proviennent de la même espèce, elles ne produisent pas le même effet. Leur grande différence est leur teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol (THC), qui est responsable des effets psychotropes. Le chanvre n’a qu’une très faible teneur en THC (<0,3 %), si bien qu’aucun effet psychotrope n’est ressenti à sa consommation. De plus, le cannabis est le plus souvent consommé pour un usage médicinal ou récréatif, alors que le chanvre a de multiples usages. En effet, le chanvre peut, entre autres, servir à la fabrication de tissus, de papier, de plastique, de produits de beauté et de produits alimentaires.

Sur le plan nutritionnel

Photo Adobe Stock

Le chanvre alimentaire se retrouve sous plusieurs formes telles que l’huile, les graines et la farine. De nombreux autres produits alimentaires faits à partir de chanvre, comme des céréales granolas ou des barres tendres, sont disponibles sur le marché. Pour l’instant, peu d’études se sont penchées sur les bienfaits du chanvre dans l’alimentation puisque sa culture a longtemps été interdite. Cependant, de plus en plus de chercheurs s’y intéressent puisque le chanvre est riche en oméga 6 et oméga 3, lesquels sont des acides gras polyinsaturés essentiels. Ces derniers comptent parmi les facteurs de protection contre les maladies cardiovasculaires surtout lorsqu’ils sont consommés dans des proportions d’oméga 6/oméga 3 de 4 pour 1. Actuellement, les diètes occidentales affichent plutôt un ratio de 15 : 1, ce qui n’est pas favorable à la santé.

Intégrer le chanvre à son alimentation

Les produits alimentaires à base de chanvre ont un goût agréable qui s’apparente à celui de la noix. Voici quelques façons de les intégrer dans votre quotidien :

L’huile de chanvre peut remplacer l’huile d’olive pour la préparation de vos vinaigrettes.

Les graines de chanvre peuvent être ajoutées aux salades, smoothies, yogourts ou potages pour donner une touche de croquant.

La farine de chanvre peut remplacer en partie la farine tout usage de vos recettes de desserts/muffins/biscuits préférés.

Photo Adobe Stock

Où s’en procurer ?

Le chanvre est de plus en plus accessible au public. On peut le retrouver dans plusieurs épiceries et plusieurs compagnies locales offrent également des points de vente. La Feuille Verte en est un bon exemple puisqu’il s’agit d’une entreprise québécoise spécialisée dans la culture, la transformation et la commercialisation du chanvre québécois. Après le succès rencontré de leur café-boutique Maison d’Herbes de Drummondville, le concept s’agrandit avec de nouvelles succursales qui verront le jour à Montréal, Trois-Rivières, Lévis et Coaticook. Aliments, boissons santé, vêtements, soins corporels et produits pour animaux font partie de la gamme offerte. Pour en savoir davantage, visitez www.maisondherbes.com.