5 mythes sur l'investissement en bourse

Quand on vous parle d’investir en bourse, vous imaginez Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street ? La réalité est souvent moins reluisante... et lucrative ! Avant de vous lancer sur les marchés boursiers, voici 5 mythes à considérer.

« C’est payant rapidement »

Tout le monde a entendu l’histoire d’un ami ou d’un voisin qui a fait beaucoup d’argent en peu de temps à la bourse. Camille Beaudoin, directeur de l’éducation financière à l’Autorité des marchés financiers (AMF), reconnaît que « tout est possible en bourse », mais le scénario contraire l’est tout autant.

« C’est aussi possible de perdre beaucoup d’argent rapidement », explique-t-il.

De son côté, Jean-Philippe Lejeune, titulaire d’une maîtrise en finance et du titre de Chartered Financial Analyst (CFA), abonde dans le même sens.

« Comme au poker, on peut se mettre all-in et faire de gros gains, mais on peut aussi tout perdre, dit-il. Les gens qui perdent de l’argent ne vont pas nécessairement s’en vanter. »

Les deux croient que l’on a tout avantage à avoir une stratégie qui s’échelonne sur le long terme, axée sur des objectifs comme l’achat d’une propriété ou la retraite, par exemple.

« Sur une période de 10, 15 ou 20 ans, on peut subir quelques contrecoups comme la baisse importante des marchés, mais on peut aussi capitaliser sur certaines hausses », précise M. Beaudoin.

« Je peux vivre uniquement de la bourse »

La pandémie de COVID-19 a convaincu plusieurs travailleurs de s’investir à temps plein sur les marchés boursiers pour faire du Day Trading, que l’on pourrait traduire par « spéculation journalière ». En bref, cela consiste à acheter et revendre des titres au cours d’une même journée selon leurs fluctuations.

Même si cette alternative semble être un moyen efficace d’échapper au traditionnel 9 à 5, c’est loin d’être une bonne idée pense M. Beaudoin.

« C’est la dernière chose que je recommanderais, lance-t-il d’un ton catégorique. Même en étant professionnel, on ne peut pas prédire ou même égaler la performance des marchés. »

De son côté, Jean-Philippe Lejeune mentionne qu’il est de plus difficile d’effectuer des performances satisfaisantes lorsqu’on s’adonne au Day Trading.

« Il y a désormais des institutions financières spécialisées qui engagent des docteurs en mathématiques pour mettre sur pied des algorithmes qui transigent sur les marchés en des fractions de seconde. L’idée qu’un humain débutant puisse battre ces institutions financières, c’est un peu loufoque pour moi », ajoute M. Lejeune.

« Investir en bourse est facile et accessible »

Les manières d’investir en bourse sont nombreuses et vous le faites peut-être même déjà sans le savoir si vous cotisez à un fonds de pension. Cette option reste assez facile et accessible, mais ce n’est pas tout à fait le cas lorsqu’on investit de manière autonome.

« C’est plus complexe que ce que le laissent entendre certains sites web. Ça nécessite des connaissances approfondies. Il y a une série d’éléments qui sont le quotidien de professionnels qui ne sont pas accessibles à monsieur ou madame tout le monde », affirme M. Beaudoin.

Les écoles en ligne offrant des cours pour apprendre à investir de manière autonome ont d’ailleurs vu leurs inscriptions exploser depuis la pandémie, comme le rapportait le magazine L’Actualité plus tôt en janvier. M. Beaudoin croit qu’il faut cependant être vigilant avant d’avoir recours à leurs services puisque certaines d’entre elles sont frauduleuses.

« Si l’investissement n’est pas votre métier, l’idéal est de faire affaire avec un professionnel qui va établir la meilleure répartition d’actifs pour vous », explique quant à lui Carl Robert, président de CFA Montréal, un organisme qui encadre les professionnels détenant cette certification.

Photo AFP

« Il est mieux d’investir dans une seule compagnie qui a du succès »

On vous a sûrement déjà conseillé de « ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier », il en est de même avec la bourse.

« Ça peut bien aller, mais quand ça va mal vous pouvez tout perdre », lance M. Robert.

« Il faut faire attention aux modes. Certains titres vont monter de façon extraordinaire pendant quelques mois, voire quelques années, pour retomber de façon subite », poursuit-il.

Même de grandes multinationales comme Apple, Microsoft ou Tesla peuvent subir des contrecoups.

« Chez Microsoft par exemple, on n’est pas à l’abri d’une innovation technologique qui remettrait en question un bon volume de leurs affaires. Tout est imprévisible à la bourse », indique M. Beaudoin.

La clé pour de meilleurs résultats passe à travers la diversification.

« Plus un portefeuille est diversifié, avec différentes catégories d’actifs et différentes régions géographiques, meilleures sont les chances d’avoir un bon rendement », préside M. Robert.

Ce dernier pense qu’il n’est d’ailleurs pas impossible d’acheter des actions d’une compagnie que vous aimez, mais il recommande d’y consacrer un petit pourcentage de ce que vous avez à investir.

Pascal Huot - stock.adobe.com

« Je dois avoir beaucoup de capital pour investir en bourse »

Selon Jean-Philippe Lejeune, pas besoin d’attendre d’avoir un gros montant avant de l’investir.

« Je ne crois pas que ce soit une bonne idée d’attendre 50 000 $. Les bons épargnants sont ceux qui sont capables d’économiser tous les mois et de contribuer de manière régulière à leur plan de retraite », précise le professionnel en finance.

M. Robert est du même avis. « Plus on est jeune, mieux c’est. Ça peut même être un montant de 100 $ », ajoute-t-il.

Il faut cependant se méfier des frais associés à certains produits ainsi que des frais de courtage qui peuvent diminuer vos rendements.

« L’idéal c’est d’y aller avec les fonds qui ont les frais les plus bas possible, par exemple, les fonds négociés en bourse (FNB) sont un outil privilégié pour lesquels les frais sont moindres que pour la plupart des fonds mutuels », précise M. Robert.

Où commencer ?

Vous voulez toujours vous lancer sur les marchés boursiers ? Voici quelques outils qui pourraient vous aider.