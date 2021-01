Cas de COVID-19: redonnons vie aux régions exemplaires

Depuis le début de la pandémie, Québec détient le triste record de la pire province au pays quant au nombre de cas et au nombre de décès liés à la COVID-19 au prorata de la population.

Jamais, depuis le mois de mars, notre province n’a été détrônée. Mais malgré l’importance d’être solidaire envers les régions plus affectées, il serait peut-être le temps de redonner vie aux régions qui ont la chance d’avoir très peu de cas.

Pourquoi faire payer toutes les régions, même celles qui n’ont plus ou presque plus de nouveaux cas ? Je pense entre autres à la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent. C’est bien beau de faire des sacrifices, mais quand tu as l’impression que tu fais des efforts de guerre pour presque rien, puisque les mesures appliquées sont toujours aussi sévères, ça mine le moral.

Avoir une petite tape dans le dos, ça fait toujours plaisir. Si on pouvait réactiver les commerces locaux et les restaurants en fonction de la situation épidémiologique, tout en maintenant les mesures de distanciation et le port du masque, ce serait au moins ça de gagné ! Sur le plan moral et sur le plan économique, ce serait plus encourageant, ce serait une sorte de fierté régionale. Le couvre-feu pourrait être doucement relâché selon la situation.

La reconnaissance du travail effectué et des efforts fournis est toujours une grande source de motivation. Ce serait aussi inspirant pour les autres régions qui sont en train de reprendre le dessus. Je pense entre autres au Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui était la pire région en novembre dernier et dont le bilan se rapproche maintenant de celui des régions de l’Est-du-Québec.

En ce moment, le gouvernement a beau prôner l’achat local, c’est plutôt difficile de l’encourager pour autre chose que pour l’essentiel. Pour plusieurs commerces, ce n’est tout simplement pas rentable de rester ouverts uniquement pour quelques cueillettes en magasin et de tenter de concurrencer Amazon pour les livraisons.

Retour des barrages

Toutefois, il serait important de ramener les barrages entre les régions pour s’assurer que les efforts de l’une ne soient pas minés par des voyageurs d’une autre région à la recherche d’un lieu plus sécuritaire. Seuls les déplacements essentiels, par exemple pour les camions de livraison et les changements de garde parentale, seraient autorisés.

Je sais, certaines personnes diront que les régions les plus affectées en ce moment font aussi des efforts et des sacrifices pour s’en sortir, qu’il est important d’être solidaire pour traverser cette crise, je le reconnais, mais tout le Québec y gagnera si certaines régions réussissent à remonter la pente plus rapidement, notamment au point de vue économique.

C’est une question de crédibilité aussi pour le gouvernement qui demande tant d’efforts. Quand on promet un vélo à un enfant s’il obtient un bon bulletin, il faut le lui donner, autrement sa démotivation pourrait affecter ses résultats à venir. Je pense que le gouvernement doit récompenser les régions qui ont trimé dur et qui ont atteint leurs objectifs.