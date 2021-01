Ces enfants échappés par le système

J’ai peur. Peur que les Québécois s’habituent aux drames familiaux. Tout comme les Américains qui doivent se dire en prenant leur café et en lisant leurs journaux que ce n’est qu’une autre tuerie de plus dans une école, remerciant le ciel que cela ne soit pas un de leurs enfants qui est tombé sous les balles, j’ai peur que cela cesse de nous choquer autant que cela le devrait.

Loin de moi l’idée que certains se réjouissent de voir des enfants perdre la vie, mais l’inacceptable, l’incompréhensible et l’inhumain s’affichent aux manchettes et il semble que cela fait moins de bruit que la première fois. De Granby, on en a entendu parler pendant des semaines en se faisant promettre des réformes de fond du système, mais de ce qui s’est passé à Laval dernièrement, on en a entendu beaucoup moins d’échos, et des réformes également...

Nous préférons ne pas voir, ne pas entendre, ne pas savoir, mais la maltraitance envers les enfants est bien plus présente qu’on ne le croie. J’ai peur qu’on finisse par en voir tellement qu’on va se dire que ce n’est qu’un autre parent qui a pété sa coche et qu’ensuite on continue de défiler nos notifications sans prendre la peine de s’arrêter et de se questionner, chercher à comprendre qu’est-ce qui cloche? On finira par se dire que ce n’est qu’un autre enfant échappé par le système...

Les services sociaux passent deuxièmes

Avec la pandémie, qui monopolise une majeure partie des ressources attribuées au système de santé, ce sont encore les services sociaux qui passent en deuxième. Un de ses organes, sous-financé, sous-alimenté et sous respirateur artificiel, en plus d’être sans le sou, c’est la DPJ.

J’y ai fait un stage lors de mes études et j’ai eu la chance d’y côtoyer des professionnels au grand cœur. Jour après jour, ceux-ci s’acharnent à répondre à une multitude de situations difficiles. J’aimerais que ces êtres de lumière, ces soldats de l’ombre qui luttent dans l’anonymat, sachent à quel point j’admire leur dévotion et leur courage.

De l’humanité, de la volonté et de la passion, ce n’est pas ce qui leur manque, mais il y a des limites à ce qu’ils peuvent accomplir dans des conditions de travail plus que difficiles.

Lesdites conditions qui se détériorent à vitesse grand V créent un exode désolant du personnel d’expérience, ce qui affaiblit notre filet censé protéger les enfants. En plus de ne plus avoir les vieux routiers pour plaider au tribunal, nous nous privons de leur expertise afin de mieux former la relève. Je n’enlève rien à ces nouveaux venus, bien au contraire je les admire de ne pas prendre leurs jambes à leur cou, mais la lutte pour le bien-être des enfants devrait être quotidiennement orchestrée par nos meilleurs experts, puisque cela devrait être une priorité de société. Quelle cause plus juste que celle de protéger, défendre et assurer des conditions de vie gagnantes aux citoyens de demain?

Manque de ressources

Notre société prend l’eau. La preuve, c’est le manque de ressources allouées pour prendre soin collectivement de ce qui se devrait d’être la prunelle de nos yeux et notre fierté, nos enfants!

Nous avons des milliards pour soutenir l’économie, encore plus depuis la propagation de ce maudit virus, mais les décideurs serrent toujours les cordons de la bourse quand il vient le temps de faire de l’investissement social pour prévenir plutôt que guérir. Par moment, je me demande jusqu’où réussiront-ils à contenir, à l’aide de ruban adhésif et de travailleurs dévoués, mais grandement écœurés, ce bateau qui coule?

C’est à force de fermer les yeux collectivement sur les dysfonctionnements sociaux que des situations familiales complexes explosent jusqu’à un point de non-retour. Les drames qui sont survenus ne sont en aucun cas la faute de tel ou tel intervenant, comme on peut l’avoir entendu dernièrement, mais bien plus une responsabilité sociétale et gouvernementale.

Le manque d’encadrement, de formation, de supervision et de soutien envers les nouveaux travailleurs, en voilà une vraie raison. Le manque de financement ne permettant pas d’aider les familles naviguant en eau trouble adéquatement, le manque d’application des meilleures pratiques par manque de temps, la surcharge des tâches afférentes, la lourdeur du volet administratif, les statistiques à atteindre, les dossiers trop nombreux, la fatigue de compassion, le surmenage, la lenteur du système, le manque de communication efficace entre les partenaires, les tribunaux défendant bien trop les droits des parents plutôt que ceux des enfants, en voilà des raisons.

De tout mettre sur le dos de l’intervenant qui patauge dans la misère à longueur de journée, c’est se voiler les yeux en tant que société pour se sauver la face.

Armés de toutes les bonnes intentions du monde envers ceux qui ne désirent que vivre leur vie d’enfant, les travailleurs du domaine méritent tout notre respect, car ils tentent de faire des miracles avec peu en faisant ce que nous avons échoué collectivement, soit prioriser la santé, la sécurité et le développement de nos jeunes.

Quand nous savons qu’une bonne partie des itinérants québécois ont passé par les services sociaux, lâchés lousse dans la nature une fois la majorité atteinte, on ne peut que tristement constater le manque de résultats probants.

Ne serait-il pas temps de revoir notre vivre-ensemble pour offrir toutes les chances aux adultes de demain? Autrement, on risque de s’y habituer et de continuer à défiler notre fil d’actualité en se disant que ce n’est qu’un enfant échappé de plus...

Jonathan Brisebois-Lépine

Bachelier en Travailleur social

Mirabel