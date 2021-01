Commerce de détail: Québec aura son site transactionnel bleu 

Tous les commerçants ayant «une adresse» ou «une propriété québécoise» ici auront accès dès l’automne prochain à un site transactionnel bleu piloté par Le Panier Bleu, mais il faudra encore attendre des mois avant d’avoir une définition claire pour les produits québécois.

Lundi, Le Panier Bleu a dévoilé les conclusions de ses huit chantiers visant à propulser le commerce de détail ces prochaines années. Au total, 49 recommandations ont été présentées au gouvernement Legault.

L’objectif était de trouver des pistes de solutions afin de donner les outils nécessaires pour que les détaillants du Québec puissent rivaliser avec des géants comme Amazon, dont les profits ont explosé avec la pandémie.

«On le sait, si rien n’est fait, nos détaillants locaux continueront de perdre des parts de marché au profit des géants mondiaux du commerce en ligne. Il est clair qu’en travaillant en silos, nos commerçants ne peuvent pas rivaliser», a concédé le directeur général du Panier Bleu, Alain Dumas.

Parmi les recommandations, on retrouve le déploiement «d’un écosystème numérique québécois», entre autres, la création d’une plateforme de vente transactionnelle commune. Les entreprises ne brassant pas encore des affaires sur le Web seront les premières à pouvoir utiliser cette solution.

L’initiative vise notamment à bonifier l’expérience pour les clients, à réduire les coûts pour le virage Web et à offrir à tous les détaillants l’accès à un système de transport et de livraison qui «passera par le développement de solutions mutualisées, régionalement ou à l’échelle du Québec».

Pour réaliser les premiers pas de ce «marché virtuel» où tous les produits seront autorisés, peu importe leur provenance, le Mouvement Desjardins et la Banque Nationale ont injecté 600 000 $.

Le Panier Bleu pigera également 300 000 $ dans ses coffres.

Pas d’Amazon

M. Dumas avance que les trois prochains mois serviront à dénicher les technologies nécessaires, mettre en place la gouvernance et développer un modèle financier viable pour ce nouveau site transactionnel.

Le patron du Panier Bleu refuse toutefois de parler d’un Amazon québécois. Il veut plutôt que le détaillant soit la vedette sur le site et non les produits.

«On ne pourra jamais créer (le modèle d’affaires) d’Amazon. On parle de plus de 25 ans d’expérience et des investissements de milliards de dollars. Ce qu’on pense, c’est être capable de créer une alternative», a-t-il précisé.

L’une des recommandations du rapport sur les Chantiers sur l’avenir du commerce de détail au Québec déconseille notamment l’idée de reproduire le modèle d’affaires d’Amazon. «Le Québec ferait dramatiquement fausse route en tentant de créer un Amazon québécois», peut-on lire.

Le nouveau site de commerce en ligne devrait être «ultimement financé par un collectif d’entreprises privées, avec l’appui du gouvernement du Québec, qui entend jouer un rôle de facilitateur dans la démarche».

Questionné à savoir si le gouvernement a envisagé la possibilité d’avoir un site transactionnel géré par l’État, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a répondu préférer faire confiance au privé.

«Je voulais voir le privé dans ce projet. Si le gouvernement du Québec était celui pour organiser un Panier Bleu transactionnel, cela n’aurait pas marché», a-t-il tranché, n’écartant toutefois pas l’idée de réaliser d’autres investissements. Québec a injecté plus de 4 M$ dans le Panier Bleu.

Quant à la définition d’un produit ou commerce québécois, Le Panier Bleu souhaite mettre sur pied une identification par secteur qui tiendra compte du degré de «local». Différentes teintes de bleu seront utilisées. Un aliment produit au Québec pourrait, par exemple, avoir une étiquette bleu foncé.

Plus de détails seront dévoilés au cours des prochains mois.