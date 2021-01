Corée du Sud: le dirigeant d'un parti de gauche congédié pour harcèlement sexuel

Séoul | Le dirigeant d'un parti politique sud-coréen de gauche, qui défend l'égalité des sexes, a été démis de ses fonctions lundi pour avoir harcelé sexuellement une députée de sa formation politique.

Kim Jong-Cheol, le président du Parti de la justice, la troisième représentation politique au sein de l'Assemblée nationale sud-coréenne, a été congédié après avoir reconnu avoir harcelé Jang Hye-yeong, a indiqué le parti dans un communiqué.

À 33 ans, Mme Jang, qui avait été élue l'an passé à l'Assemblée nationale, faisait partie des plus jeunes parlementaires de l'hémicycle.

Connue pour son militantisme en faveur des droits humains, elle est à l'origine d'un projet de loi anti-discrimination visant à interdire tout favoritisme fondé sur le sexe, la race, l'âge, l'orientation sexuelle, le handicap ou la religion. Ce texte n'a pas encore été soumis au vote.

Cet incident fait suite à un dîner organisé en décembre et Mme Jang en avait fait rapidement part à son parti, qui a ouvert une enquête trois jours plus tard.

«Il s'agit sans aucun doute d'un harcèlement sexuel flagrant», a déclaré la responsable adjointe du parti Bae Bok-ju aux journalistes.

«M. Kim a également reconnu toutes les allégations», selon elle.

La société sud-coréenne demeure très patriarcale et nombre de victimes de harcèlement restent silencieuses pour ne pas être ostracisées.

Ces dernières années, le mouvement mondial contre les violences faites aux femmes, #MeToo, a fait tomber de nombreuses figures masculines du pays, et ce dans de multiples domaines.

Dans un communiqué, la députée a affirmé avoir ressenti «un immense choc et beaucoup de souffrance» provoqués par «quelqu'un en qui j'avais une confiance profonde», tout en rappelant avoir milité à ses côtés «contre les crimes sexuels».

«J'ai décidé de rendre cela public et de le tenir pour responsable parce que je pensais que cela me rendrait ma dignité et me permettrait de retrouver une vie normale», a-t-elle déclaré sur les réseaux sociaux.

M. Kim a reconnu avoir eu «des contacts physiques non consentis par la victime et de l'avoir harcelée sexuellement».

«C'est un acte qui ne peut être excusé et qui lui fait beaucoup de mal», a-t-il déclaré dans un communiqué, en lui présentant ses «plus sincères excuses».

Cette affaire survient six mois après le suicide du maire de Séoul, Park Won-soon, après avoir été accusé de harcèlement sexuel.