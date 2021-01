«Faux publics» pour les galas

Les festivals Juste pour rire et ComediHa ! ont utilisé des procédés différents pour pallier l’absence de spectateurs dans leurs galas d’humour télévisés, pandémie oblige. Alors que le premier a ajouté du public numériquement, le second a choisi d’engager une cinquantaine de figurants pour jouer les spectateurs.

À la fin septembre, l’annonce est tombée : en raison de la pandémie, le gouvernement Legault décidait de fermer les salles de spectacle pour une période d’au moins 28 jours. Pour Juste pour rire, cette nouvelle ne pouvait arriver à un pire moment, car le festival avait huit soirées carte blanche à l’horaire dans les jours suivants.

Parce qu’il « fallait sauver le bateau », l’organisation a décidé de filmer les spectacles dans une salle vide et a ensuite utilisé un procédé technologique pour ajouter numériquement le public. C’est Pierre-Luc Gosselin (Les Satiriques) qui s’est chargé d’ajouter les spectateurs, avec des images d’archives, pour donner l’illusion d’un Théâtre St-Denis rempli.

« Ce que les gens voient à l’écran [sur les ondes de Noovo], c’est le public de 2019 avec les blagues de 2020 ! », explique en riant le directeur de Juste pour rire TV, Jonathan Racine.

Chez ComediHa !, après avoir repoussé l’enregistrement des galas de plusieurs mois en espérant que la situation s’améliore avec la pandémie, on a eu l’idée d’engager entre 50 et 70 figurants pour les tournages, qui se sont déroulés dans les derniers jours au Capitole de Québec.

Suivant les mesures de la Santé publique, les figurants étaient masqués et placés avec distanciation dans la salle. « C’était important pour les humoristes d’avoir une réponse directe aux blagues, dit Narimane Doumandji, vice-présidente au développement des affaires pour ComediHa!. Et pour la diffusion des galas à la télé, on va accentuer [l’ambiance] avec les rires des éditions passées. »

Long tournage

Pour l’humoriste Phil Roy, qui a participé aux deux festivals, l’expérience a été fort différente des années passées. À Juste pour rire, il a notamment animé deux galas avec Pier-Luc Funk dans un Théâtre St-Denis complètement vide.

« Après chaque joke, c’était dur d’entendre le son de la caméra robot se promener, dit-il. J’ai trouvé que ça avait transformé un jour de gala en très longue journée de tournage. »

« Je me mettais à la place des humoristes dont c’était le premier gala, poursuit-il. C’est tellement un gros moment, en plus d’y ajouter le facteur « sans public ». J’étais mal pour eux. Alors, en coulisses, on riait fort, très fort même, pour s’encourager les uns les autres. »

L’humoriste est toutefois « surpris et heureux » du montage que Juste pour rire a fait. « Ça sort tellement bien ! J’avais un peu peur, au début, quand ils parlaient d’ajouts numériques de gens. »

► Les soirées carte blanche de Juste pour rire seront diffusées chaque mercredi jusqu’au 3 mars, à 20 h, sur Noovo. Les galas de ComediHa ! seront présentés à partir du 5 février, à 21 h, sur ICI Télé.