«Fermez-moi ça, TikTok», lance Benoit Dutrizac

La chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix a raconté l’histoire de la mort d’une jeune fille dans une vidéo diffusée sur le réseau social TikTok.

«Donald Trump avait raison. Il faut fermer TikTok. C’est chinois et ils font juste collecter vos données personnelles. Dès que vous mettez une vidéo sur TikTok, les images leur appartiennent», a déploré l’animateur.

«Ce n’est pas normal que des enfants de moins de 13 ans puissent s’inscrire sur ce réseau social. Suite à cet incident, le gouvernement italien a décidé de suspendre l’accès à TikTok, et on donne jusqu’au 15 février pour valider l’inscription de chaque enfant pour s’assurer qu’ils ont 13 ans et plus», a souligné la chroniqueuse culturelle.